Глава оргкомитета Олимпиады в Токио объявил об отставке

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Йосиро Мори заявил о намерении покинуть свой пост, сообщило агентство «Киодо». Отставка 83-летнего чиновника связана со скандалом из-за его сексистских высказываний.

О решении покинуть пост господин Мори уже объявил министру Олимпийских игр Сэйко Хасимото. «Правительство будет прилагать дальнейшие усилия для восстановления доверия и твердого распространения концепции разнообразия и гармонии как внутри страны, так и за ее пределами»,— сказала министр журналистам. По информации источников Kyodo, именно госпожа Хасимото может быть назначена новым главой оргкомитета Олимпиады.

Ранее Йосиро Мори в ходе заседания оргкомитета Токио-2020 заявил, что женщины очень много говорят и каждая считает своим долгом высказаться. Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны общественности. Международный олимпийский комитет (МОК) признал их непозволительными. При этом МОК не затронул тему возможной отставки чиновника.

О скандале — в материале “Ъ” «Йосиро Мори признали слишком болтливым».