Йосиро Мори признали слишком болтливым

Международный олимпийский комитет (МОК) осудил высказывания главы оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Йосиро Мори, заявившего, что женщины слишком много говорят. Эти слова признаны непозволительными и противоречащими принципам МОК. Тем не менее МОК ни словом не обмолвился о необходимости отставки господина Мори. По словам источников в правительстве Японии, власти страны прямо запретили ему подавать в отставку, полагая, что такой шаг сильно испортил бы репутацию Игр. К тому же 83-летний функционер, в 2000–2001 годах занимавший пост премьер-министра Японии, является политическим тяжеловесом, на котором многое завязано в олимпийском проекте.

Во вторник Международный олимпийский комитет официально отреагировал на имевший место на прошлой неделе инцидент, в ходе которого глава оргкомитета Игр-2020 в Токио Йосиро Мори публично заявил, что женщины слишком болтливы. Позиция господина Мори названа непозволительной и противоречащей принципам МОК. В организации также напомнили, что остаются приверженцами гендерного равенства. Однако ни слова о том, что МОК хотел бы видеть на посту руководителя оргкомитета Игр-2020 другого человека, в заявлении нет.

Скандал разразился после того, как Йосиро Мори в ходе заседания оргкомитета Токио-2020 (по иронии судьбы оно было посвящено реформе структуры, в результате которой 40% мест в ней должны получить женщины) сказал, что увеличение женского присутствия в спортивных организациях приводит к затягиванию заседаний. Это, по его мнению, вызвано тем, что женщины очень много говорят и каждая считает своим долгом высказаться.

В качестве иллюстрации Йосиро Мори вспомнил время, когда он возглавлял Японскую федерацию регби. По его словам, после того как в руководстве структуры появились женщины, заседания управляющих органов стали длиться вдвое дольше.

Реакция на слова господина Мори получилась очень острой. По сообщениям японских СМИ, в оргкомитет поступило более 5,5 тыс. жалоб от граждан. Кроме того, почти полтысячи волонтеров отказались работать на олимпийских объектах. Многие из протестующих требовали отставки Йосиро Мори. Но он ограничился лишь принесением публичных извинений.

Как утверждают источники Reuters в правящей Либерально-демократической партии Японии, руководство страны сразу поставило господину Мори условие, согласно которому об отставке не может быть и речи. По словам источников, Йосиро Мори с его глубокими связями как в политических (в 2000–2001 годах он был премьером Японии), так и в спортивных кругах считается одним из ключевых лиц, способных обеспечить успешное проведение Олимпиады.

Источники уверены, что господин Мори по-прежнему пользуется мощной поддержкой как в правительстве страны, так и в МОК.

А сотрудники самого оргкомитета на условиях анонимности отмечают, что Йосиро Мори единственный, кто может напрямую решать вопросы не только в правительстве Японии, но и, что зачастую важнее, быстро урегулировать сложности, возникающие на региональном уровне. Без этого об успешном проведении Олимпиады можно и не думать.

Александр Петров