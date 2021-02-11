СМИ: глава оргкомитета Олимпиады в Токио уйдет в отставку из-за сексистских высказываний

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Йосиро Мори намерен покинуть пост, сообщил Fuji News Network со ссылкой на источники. Когда именно господин Мори намерен уйти в отставку, телеканал не уточнил.

Ранее 83-летний Йосиро Мори в ходе заседания оргкомитета Токио-2020 заявил, что женщины очень много говорят и каждая считает своим долгом высказаться. Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны общественности. Международный олимпийский комитет (МОК) признал их непозволительными. При этом МОК не затронул тему возможной отставки чиновника.

О скандале — в материале “Ъ” «Йосиро Мори признали слишком болтливым».