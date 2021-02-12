Территориальное управление Минобрнауки РФ закроют в Новосибирской области

Министерство науки и высшего образования РФ закроет новосибирское территориальное управление ведомства. Решение приняли после инцидента с зарплатами ученых из Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

В начале недели во время заседания Совета по науке и образованию при президенте РФ старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина рассказала Владимиру Путину, что сейчас на полной ставке с надбавкой она получает всего 32 тыс. руб.

«Министерство не снимает с себя ответственности за произошедшие события, тем более что в Новосибирске у нас находится территориальное управление министерства. Мы уже сделали определенные кадровые выводы, и территориальное управление Минобрнауки будет ликвидировано»,— рассказал «Российской газете» замминистра образования РФ Петр Кучеренко.

Артем Шпек