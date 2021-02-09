Минобрнауки РФ начало проверку по ситуации занижения зарплаты новосибирского ученого

Министерство науки и высшего образования РФ проверит ситуацию с зарплатой ученой из новосибирского института, которая не соответствует уровню в 200% от средней по региону, установленному майскими указами президента России Владимира Путина. О начале проверки рассказал в эфире телеканала «Россия-24» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Накануне во время заседания Совета по науке и образованию при президенте РФ старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина сообщила Владимиру Путину, что сейчас на полной ставке она получает 25 тыс. руб. По ее словам, после майских указов президента должна была получать 80 тыс. руб. «Нам в этом году выделили надбавку 6 тыс. То есть суммарно на руки я в настоящий момент получаю 32 тыс. руб.»,— сказала госпожа Проскурина. Президент поручил главе Минфина РФ Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с проблемой выплат зарплат научных сотрудников.

«Такие ситуации бывают, и в каждой такой ситуации нужно предметно разбираться. Мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги»,— сказал Валерий Фальков.

В пресс-службе ИЦиГ СО РАН от комментариев отказались.

Юлия Сасевич