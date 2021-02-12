Красноярский край потребовал от «Норникеля» 494 млн руб. на возмещение вреда природе

Минэкологии Красноярского края направило в «Норникель» требование о возмещении вреда животному миру из-за разлива топлива в мае 2020 года. Сумма требований — 494 млн руб., сообщила компания. Ранее суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд руб. за эту же аварию.

«Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, охотничьих ресурсов, а также в целом среде обитания объектов животного мира»,— говорится в сообщении «Норникеля». Красноярский край предлагает добровольно возместить ущерб в течение 30 дней или «принять меры по восстановлению окружающей среды в рамках причиненного вреда объектам животного мира».

Ранее представители Красноярского края объясняли, что потребуют деньги за вред водным объектам, которые находятся в ведении региона — ручьи, мелкие водоемы, а также за почвы и за животных.

В феврале Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд руб. Сама компания оценивала нанесенный ею ущерб в семь раз ниже. Глава «Норникеля» Владимир Потанин назвал решение суда уроком для компании и сигналом для бизнеса. В результате аварии на ТЭЦ в мае 2020 года произошел разлив больше 21 тыс. тонн зимнего дизельного топлива.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ” «"Норникелю" отлился разлив».