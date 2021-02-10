«Норникелю» грозит новый штраф

Красноярский край намерен потребовать от «Норникеля» компенсацию за причиненный ущерб от разлива нефти в мае 2020 года. На прошлой неделе суд удовлетворил требование Росприроднадзора и потребовал от «Норникеля» выплатить 146 млрд руб. Это самый крупный штраф за возмещение вреда окружающей среде в российской истории. При этом сама компания оценила размер ущерба в семь раз меньше.

Компенсация, которую потребуют власти Красноярского края, значительно меньше, сообщил премьер-министр региона Юрий Лапшин. Однако точная сумма, по его словам, пока неизвестна.

«Наши специалисты работали в части ущерба, нанесенного находящимся в ведении субъекта Российской Федерации водным объектам, — это ручьи, мелкие водоемы и так далее, почвы, которые находятся в близлежащих местах от этих самых водоемов, и беспозвоночным животным, млекопитающим, птицам. Эта работа так же завершена, и сейчас по поручению губернатора просто подводится черта, соответствующие суммы ущерба будут предъявлены в установленном порядке. Я думаю, что это произойдет в ближайшую неделю-две.

Для начала это будет претензионное письмо.

Всегда есть возможность у загрязнителя в добровольном порядке погасить ущерб, если он согласен с оценкой этого ущерба и формой предъявленных претензий.





Но если нет, то судебный порядок. Мы рассчитываем на добрую волю, безусловно, тем более что из слов руководителя компании следует, что компания из этой истории извлекла соответствующие уроки.

Я бы сейчас воздержался от того, чтобы называть предварительную сумму, потому что специалисты сводят все расчеты воедино, и я предполагаю, что речь тоже идет не о миллионах и даже не о десятках миллионов, то есть это большие суммы, конечно, но основной ущерб был предъявлен Росприроднадзором», — сказал Юрий Лапшин.

Утечка нефтепродуктов на ТЭЦ «Норильско-Таймырской энергетической компании» — дочерней структуры «Норникеля» — произошла 29 мая прошлого года. В результате разгерметизации одного из баков более 21 тыс. тонн дизельного топлива попали в грунт и ближайшие реки, их притоки и водоемы. Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне в истории.

О какой сумме компенсации может идти речь? Этот вопрос “Ъ FM” задал директору по программам «Гринпис Россия» Ивану Блокову: «Самый большой ущерб, который появился, — это ущерб, нанесенный почвам. Если просто представлять себе масштабы, то значительно меньшие разливы, которые происходят в Ханты-Мансийском округе, приводят к тому, что каждый год там взыскивается ущерб в размере от 800 млн до 2 млрд руб. Не то, чтобы мы можем это полностью переносить, но масштаб можно себе представить.

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То есть в данном случае речь может идти о сотнях миллионов и, может быть, даже миллиардах рублей. Что делает Ханты-Мансийск? Это подразделение региональной администрации, у них нефтяные компании, по официальным данным, выливают тысячи или десятки тысяч тонн нефтепродуктов, загрязняют почву, потом они все это убирают. Тут было вылито 20 тыс. тонн, я не знаю, какая часть попала на почву, это даже по космическим снимкам сейчас оценить невозможно. Но суммы, конечно, могут быть тоже очень ощутимы.

При этом у нас нет устоявшейся судебной практики по подобным делам, кроме ХМАО, где суд, действительно, в значительном числе случаев встает на сторону региона. Но там региональная служба работает уже второй десяток лет, и очень хорошо это делает. Я не знаю, насколько красноярская служба аналогичная. Мой опыт столкновения с ними был связан только с отходами, к сожалению, адекватной реакции на отходы мы от них не получили, поэтому оценивать я боюсь».

По просьбе “Ъ FM” возможный ущерб оценили и во Всероссийском обществе охраны природы. Там предполагают, что он может достигать 10 млрд руб. Однако многое зависит от того, насколько глубоко загрязнена почва.

Какие шансы у властей Красноярского края получить компенсацию? Руководитель экологического направления юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин предполагает, что суд удовлетворит требование региона, как это было и с иском Росприроднадзора

«Факт ущерба, хоть и не вступивший в законную силу, доказан, нет никаких оснований более-менее серьезно этот факт оспаривать. То, что ущерб причинен не только федеральным водным объектам, но и муниципальным, и региональным, в достаточной мере подтвержден.

Главный вопрос будет в размере этого ущерба, будут споры о методиках его расчета и о суммах компенсации.

Вот здесь, конечно, пока сказать достаточно сложно, поскольку решение суда по условному большому делу еще не опубликовано, его еще никто не видел, поэтому, конечно, нужно будет сначала его проанализировать.

В то же время по правилу преюдиции обстоятельства, доказанные один раз вступившим в законную силу судебным актом, не доказываются вновь при связанных делах. Однако для применения правила преюдиции необходимо, чтобы все лица участвовали как в первом деле, так и во втором. Здесь очевидно, что региональные власти, в этом деле не участвовали, поэтому преюдиция к ним формально не будет применена. Это говорит о том, что все эти обстоятельства суд должен будет выяснить заново, повторно исследовать все те обстоятельства, которые уже были установлены. На практике это так, но, безусловно, суд будет принимать во внимание решение уже состоявшееся.

При этом компания может урегулировать спор во внесудебном порядке, — здесь все зависит от суммы ущерба, которая будет предъявлена. Как видится, получив данную претензию, компания произведет свой контррасчет с привлечением и независимых экспертов, и собственных сил. По практике, если эти две суммы будут примерно сопоставимы, то компания может ущерб компенсировать добровольно. Помимо самого региона есть еще как минимум один хозяйствующий субъект, который заявил о нанесении некоего ущерба, поэтому мы полагаем, что “Норникель” в любом случае будет принимать во внимание все иски и все возможные претензии в совокупности, и их ущерб оценить очень сложно.

То есть мы полагаем, что это далеко не последний иск к компании, поскольку один из индивидуальных предпринимателей, который арендует кусок поврежденной акватории, занимается выловом рыбы, и уже заявил о намерении инициировать судебное разбирательство», — отметил Кирилл Никитин.

Депутаты Заксобрания Красноярского края намерены потребовать от президента «Норникеля» Владимира Потанина выплатить 146 млрд руб. в качестве штрафа из личных денег. Взыскание из средств компании, как подчеркивают парламентарии, отразится на бюджете региона, который недополучит налог на прибыль.

Александр Рассохин