В московском штабе Навального проходит обыск

Московский штаб оппозиционера Алексея Навального сообщил, что к нему в офис пришли сотрудники уголовного розыска. Полиция объяснила обыск тем, что в офисе якобы печатают порнографию, говорится в сообщении штаба в Telegram. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в штаб с обыском пришли сотрудники МВД.

«Полиция пришла в московский штаб Навального под предлогом того, что там якобы "печатают порнографию". Надо ли уточнять, что там не на чем печатать вообще?»,— говорится в сообщении штаба. Утверждается, что напротив офиса стоит автозак.

Источник ТАСС только сообщил, что «с обыском в московский штаб Алексея Навального» пришли следователи МВД. Он не уточнил подробностей. На место выехал адвокат сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов) Владимир Воронин. Он сказал агентству, что ему пока неизвестно, что именно происходит в штабе.

Ранее МВД России сообщило, что после несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального в январе–феврале было возбуждено 90 уголовных дел. Несколько соратников оппозиционера находятся под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акции в Москве, глава штабов господина Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован по делу о «склонении несовершеннолетних к противоправным действиям».

О заочном аресте соратника оппозиционера — в материале “Ъ” «Леонид Волков розыска не боится».