Украина медленно запрягает и медленно едет Брюссель указал на недостаточные темпы реформ на пути к членству страны в ЕС и НАТО

Украина должна ускорить проведение реформ, необходимых для дальнейшего продвижения по пути в Евросоюз и НАТО. Такие заявления звучали в ходе трехдневного визита украинской делегации во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Брюссель. Впрочем, и в публичных выступлениях европейских чиновников, и в тексте принятой Европарламентом резолюции о выполнении Киевом условий Соглашения об ассоциации были и приятные для украинских властей тезисы. В частности, утверждалось: слабый прогресс в реформах частично оправдывается тем, что Киев вынужден проводить их в условиях «целевых кампаний дезинформации, кибератак и других гибридных угроз» со стороны России.

На седьмое заседание Совета ассоциации ЕС—Украина, прошедшее 11 февраля под председательством главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в Киеве возлагали большие надежды. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква накануне дал понять, что ждет сдвигов в вопросе заключения «промышленного безвиза», то есть введения режима, который позволит украинским экспортерам маркировать свою продукцию знаком европейского соответствия и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации. Кроме того, речь должна была идти в целом об обновлении торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС, вступившего в силу в сентябре 2017 года. Помимо этого в Киеве надеялись услышать приятные слова о прогрессе в евроинтеграции.

Эти ожидания оправдались лишь частично.

В частности, в докладе о выполнении Киевом обязательств перед Брюсселем, который был одобрен Европарламентом в тот момент, когда украинская делегация находилась в «столице единой Европы», содержались и поддержка, и критика.

Например, авторы документа констатировали отсутствие существенного прогресса в реформировании целого ряда областей. Реформы, говорится в докладе, «тормозятся внутренней институциональной нестабильностью и противоречиями», «отсутствием четких ориентиров», ограниченностью ресурсов, внешними факторами, а также «отсутствием политической решимости принять и обеспечить полную независимость судебных и экономических институтов».

В докладе было заявлено, что на Украине все еще «широко распространена» коррупция. Действительно, согласно индексу восприятия коррупции Transparency International (российское отделение внесено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), в 2020 году Украина заняла 117-е место из 180. Прогресс есть, но незначительный: в 2017 году она находилась на 130-й строчке рейтинга. Сейчас же республика располагается по соседству с такими странами, как Непал, Сьерра-Леоне, Замбия, Эсватини и Египет.

Критике подверглась и украинская судебная система. Так, Брюссель выразил «особую обеспокоенность» принятым в октябре 2020 года Конституционным судом решением об отмене ряда статей УК, касающихся борьбы с коррупцией. Такой шаг, как утверждается в докладе, «создал правовой пробел в украинской антикоррупционной архитектуре».

Не обошли стороной в ЕС и проблемы со свободой прессы на Украине, которые выступили на первый план в том числе в свете фактической ликвидации указом президента Владимира Зеленского трех оппозиционных телеканалов (см. “Ъ” от 4 февраля).

В связи c этим авторы доклада призвали «ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления, связанные с насилием против журналистов».

В документе упоминаются и проблемы в сфере гендерного равенства: «ЛГБТИ и феминистские активистки постоянно сталкиваются с разжиганием ненависти и нападениями», женщины испытывают трудности на работе.

В международном блоке доклада, впрочем, Киев смог обнаружить немало приятных слов. Слабый прогресс в реформах частично оправдывался тем, что украинская сторона вынуждена проводить их в условиях «целевых кампаний дезинформации, кибератак и других гибридных угроз», вызванных «российской военной агрессией», «частичной оккупацией Донбасса» и «аннексией Крыма».

При этом подход Киева к урегулированию конфликта в Донбассе был назвал «конструктивным». Москву же Брюссель призвал «ответить взаимностью».

Помимо этого в ЕС осудили РФ за прекращение сотрудничества в деле с крушением в 2014 году Boeing 777, летевшего рейсом MH17, а также за «милитаризацию Крыма» и «нарушения прав человека» на полуострове.

В МИД Украины доклад приветствовали, сделав акцент на тезисе о том, что Киев «достиг значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с ЕС». «Украинская сторона внимательно учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией»,— отметили в ведомстве.

В Брюсселе тем временем ждут от Киева не только заверений, но и конкретных шагов. «Усилия по борьбе с коррупцией важны для выделения следующего транша макрофинансовой помощи ЕС»,— указал в среду вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, говоря об Украине. Напомним, что первый пакет помощи от ЕС в объеме €600 млн республика получила в прошлом году. Речь идет о займе на 15 лет под 0,125%. Всего же стороны договорились о кредите Киеву в €1,2 млрд.

Авторы доклада не преминули напомнить украинской стороне и о необходимости выполнить свои обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ).

Украина уже получила $2,1 млрд в рамках подписанного прошлым летом кредитного соглашения с МВФ. Как заявил в четверг в интервью агентству УНИАН министр финансов Украины Сергей Марченко, остальную сумму — $2,9 млрд — Киев ожидает получить до конца года. Ранее господин Марченко также дал понять, что не видит смысла отказываться от сотрудничества с МВФ после 2023 года. И это несмотря на то, что 60% украинцев считают условия кредитования вредными для страны. Об этом, в частности, свидетельствуют обнародованные 1 февраля результаты опроса, проведенного украинским центром «Социальный мониторинг».

От успешного проведения реформ зависят перспективы присоединения Киева не только к ЕС, но и к НАТО. Это дал понять генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с Денисом Шмыгалем во вторник. Заверив, что НАТО полностью поддерживает евроатлантические устремления республики, господин Столтенберг, однако, не смог назвать хотя бы приблизительный срок возможного вступления Киева в альянс и в качестве ответа посоветовал собеседнику «сфокусироваться на реформах».

Между тем украинские власти, похоже, полагаются не столько на реформы, сколько на новую американскую администрацию Джо Байдена. «Мистер Байден, почему мы еще не в НАТО?» — поставил вопрос Владимир Зеленский в рамках интервью программе Axios на канале HBO, которое вышло в начале февраля. По словам украинского лидера, это первый вопрос, который он задал бы своему коллеге при встрече. Впрочем, о планах проведения таковой пока не сообщалось.

Марина Коваленко