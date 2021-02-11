В жалобах на дефекты увидели мошенническую схему

Два крупных автоконцерна пожаловались на работу судов в Тольятти. Производители Kia и Hyundai обратились в Следственный комитет с просьбой проверить работу районных инстанций. По мнению компаний, речь идет о схеме мошенничества: человек покупает автомобиль чаще всего с пробегом, находит в нем дефект и обращается в суд. В итоге под видом иска о защите прав потребителей с автопроизводителей взыскивают суммы, которые равняются или даже превышают стоимость новой машины.



Подозрение вызывает тот факт, что решение во многих случаях принимают одни и те же судьи, а экспертизу проводят одни и те же люди, рассказал “Ъ FM” адвокат Максим Титаренко. Он представляет интересы компании Hyundai: «Все эти истцы оказываются удивительным образом прописаны по адресам территориальной юрисдикции Автозаводского районного суда Тольятти и попадают почему-то на рассмотрение к одним и тем же судьям. Экспертизу проводят одни и те же люди, а самое удивительное, что все автомобили, бывшие в употреблении, дорогостоящие, которые приобретаются на последнем году гарантии за сумму в разы меньше стоимости нового автомобиля.

После этого искусственно, на наш взгляд, создается видимость недостатков: обычно выходят из строя электронные блоки.

У нас есть несколько заключений инженеров завода, которые указывают на то, что эти элементы выведены из строя умышленно.

Но поскольку это никто не выясняет, то владельцы просто их меняют, и потом спустя некоторое время приходят с иском к изготовителю о возврате стоимости автомобиля, но при этом требует выплатить ему сумму как за новый. Например, если говорить об автомобиле Hyundai Equus, стоимость нового составляет 6 млн руб., а б/ушного — 1 млн руб».

Как сообщил РБК представитель Hyundai, компания оценила ущерб от действий судов в Тольятти в 30 млн руб. — речь идет об уже завершенных делах — и еще 40 млн по текущим разбирательствам. Можно ли доказать факт мошенничества в делах о защите прав потребителей? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с партнером фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрием Клеточкиным: «Дела, которые поставлены на поток, в практике встречаются редко, потому что, как только все ставится на поток, это сразу привлекает внимание правоохранительных органов. В то же время понятно, что дилеры и автопроизводители — тоже не ангелы в белых одеждах, и они зачастую необоснованно отказывают гражданам в ремонте и замене автомобиля. И эти вопросы решаются в судах.

Однако отличить нормальную ситуацию от криминальной не так просто. Но как только это начинают ставить на поток, сразу все проясняется, люди как бы “расписываются” в том, что я совершаю преступление. На мой взгляд, для того, чтобы схема имела право на жизнь, надо найти либо невнимательного судью, либо, называя вещи своими именами, вступить в сговор с судьей, потому что иначе приезжающий производитель может добиться нормальной экспертизы и защитить свои права. Поставить это на поток без понимания, что суд будет рассматривать эти иски, закрыв глаза, на мой взгляд, невозможно».

Как мировые автоконцерны пожаловались на мошенническую схему с участием судов Краснодара Читать далее

Автоконцернам, которые работают в России, эта схема известна с 2016 года. Три года назад производители, в числе которых, помимо Kia и Hyundai, были Mercedes-Benz и Jaguar, обращались в ФСБ. Тогда похожие схемы выявили в судах Краснодарского края: убытки компаний оценивались минимум в 200 млн руб. за период с 2016 по 2018 годы.

Елена Иванова, Иван Корякин