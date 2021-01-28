Автомобили исправят лишением

За езду на неисправном автомобиле водителей могут лишить свидетельства о регистрации транспортного средства. Согласно законопроекту, который сейчас разрабатывает МВД, инспекторы ГИБДД получат право самостоятельно выявлять технические неисправности и приостанавливать действие диагностической карты. Как стало известно “Ъ”, у автовладельца будет 72 часа на исправление неполадок. Если он не уложится в этот срок, документы на машину изымут. В последней редакции документа появилось несколько уточнений, но самые важные вопросы остались без ответа. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Лишиться возможности передвигаться на своем авто, во всяком случае, на какое-то время, россияне смогут практически за что угодно. Исключение — совсем незначительные нарушения вроде отсутствия аптечки. Дальше начинается развилка. Сценарий первый: водитель способен ликвидировать неисправность своими силами, например, если речь идет о замене перегоревшей лампочки. В таком случае инспектор ГИБДД заполняет протокол и выписывает штраф в 500 руб., автовладелец приводит машину в порядок и спокойно продолжает свой путь. Но как именно инспектор поймет, не скрываются ли за мелкими неполадками серьезные проблемы, загадка, говорит вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Измерить люфт без специального оборудования невозможно. Измерить правильность пучка света, выхлопа газа невозможно. Стационарные посты ГАИ у нас практически все закрыты. Часть постов передана под МЧС, скорую помощь. Сотрудник ГИБДД без применения специального оборудования, без прохождения специализированного обучения, получения сертификации не имеет права проверять автомобиль в уличных условиях. То есть это нужно его куда-то загонять либо разворачивать стационарный пост. Раньше были такие посты, передвижные, но сейчас нет их просто в природе, их не выпускают лет 10».

Сценарий второй: отремонтировать транспортное средство можно только в сервисном центре, скажем, нужно починить дворники или заменить фары. Тогда помимо штрафа водителя ждет внеочередной техосмотр. На это выделят ровно трое суток, все данные о проверке автоматически будут появляться в базе ГИБДД. Не уложился в срок — заберут документы на машину. И шансы не уложиться довольно велики, отмечает автоюрист Сергей Радько: «Я сам с этим столкнулся. Я проходил техосмотр на автомобиле, а когда приехал в следующий раз его проходить, выяснил, что того пункта техосмотра просто нет, его снесли. Вместо него пустое место, и из 15 контор, которые я обзвонил в округе, ни одна так и не предложила к ним приехать. Все были готовы получить деньги на карту и прислать на электронную почту диагностическую карту. Если есть структуры, которые готовы в полной мере проводить техосмотр с фиксацией, это, опять же, вызовет очереди, желание эти очереди обойти и дополнительно доплатить за это, то есть, по сути, техосмотр просто вырастет в цене».

Каким образом спустя трое суток инспекторы будут искать нарушителя, чтобы отобрать у него свидетельство о регистрации транспортного средства, и как потом можно будет вернуть себе документы, не знают пока даже авторы законопроекта. И это дает возможность прибегнуть к коррупционным схемам, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин: «Их и сокращают, и камеры их постепенно убирают с улиц, они пытаются найти себе новые полномочия, соответственно, новые возможности для заработка. Никакого отношения к безопасности дорожного движения документ не имеет. Никто, кроме, абсолютно отмороженных или находящихся в состоянии крайней необходимости людей, на неисправной машине на дорогу не выедет».

Одну вещь авторы законопроекта менять все-таки не стали — это наказание для тех, кто рискует ездить с неисправными тормозами и другими неполадками, которые почти наверняка обернутся трагедией. В этом случае инспектор ГИБДД выпишет штраф и оправит автомобиль на спецстоянку. Передвижение на автомобиле с менее серьезными дефектами также может привести к аварии, поэтому ужесточение законодательства в этой области оправданно, уверен издатель журнала «Авторевю» Михаил Подорожанский: «Мне, как водителю, важно знать, что у автомобиля, который едет за мной, есть тормоза, что меня вдруг не ослепит встречный, что автомобиль на встречной полосе при торможении не занесет, потому что у него останавливается только одно колесо, не работает АБС, и его вынесет на мою полосу… В этом контексте, когда речь идет о моей безопасности, мне уже наплевать, в чей карман пойдут те деньги, которые водитель заплатит.

Рано или поздно это приведет к тому, что все-таки дешевле будет содержать свой автомобиль в порядке».

По данным ГИБДД, с января по ноябрь 2020 года в России произошло почти 7 тыс. ДТП с участием технически неисправного транспорта. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Впрочем, сколько всего аварий было в прошлом году, неизвестно. В ГИБДД обещали поделиться этими данными до середины февраля.

Лилия Галявиева