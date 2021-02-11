Бывшего посла в Аргентине расспросили по кокаиновому делу

“Ъ” стали известны некоторые детали допроса бывшего посла РФ в Аргентине Виктора Коронелли в Дорогомиловском суде Москвы на процессе по делу о контрабанде почти 400 кг кокаина из этой латиноамериканской страны. Дипломат хорошо отозвался об одном из подсудимых — бывшем завхозе посольства Али Абянове и сообщил, что предполагаемого организатора преступления — бизнесмена Андрея Ковальчука он видел всего один раз.

Занимающий сейчас должность посла России в Мексике Виктор Коронелли был допрошен в Дорогомиловском суде в качестве свидетеля по делу о попытке поставить в Россию почти 400 кг кокаина. Допрос проводился в отсутствие присяжных, что вызвало резкое недовольство адвокатов: защита посчитала, что такая форма дачи показаний предоставляет свидетелю возможность ограничиться лишь характеристиками подсудимых. Из четверых обвиняемых посол, по его словам, знал двоих. О бывшем завхозе дипмиссии в Аргентине Али Абянове, по словам его адвоката Александра Костаянца, господин Коронелли отозвался тепло — как о хорошем сотруднике, у которого не было никаких нарушений.

Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором наркотрафика, по словам посла, он видел всего один раз — как представителя меценатов, которые готовы были финансировать культурные проекты дипмиссии. Никакого особого впечатления бизнесмен на свидетеля не произвел. Впрочем, эти слова, как уверены защитники, свидетель фактически зачитывал по шпаргалке. По словам адвоката Костаянца, представитель обвинения положила перед послом 47-й том уголовного дела, раскрыв «его в том месте, где находятся показания посла, данные на следствии, но и судья на это никак не реагировала».

Однако когда дипломат стал отвечать на вопросы защитников, то, отметил адвокат, слова свидетеля стали расходиться с показаниями бывшего первого секретаря посольства России в Аргентине Олега Воробьева.

Тот занимался вопросами безопасности дипмиссии и после обнаружения сменщиком господина Абянова в школьной подсобке 12 чемоданов с кокаином координировал дальнейшие действия посольства с ФСБ и аргентинской полицией. Господин Воробьев был допрошен в ноябре прошлого года.

В самый разгар допроса посла судья к большому неудовольствию защиты объявила перерыв. Во время него господину Ковальчуку, который уже перенес два инсульта, была вызвана скорая помощь, и, хотя подсудимый настаивал на продолжении допроса свидетеля, заседание было перенесено на 26 февраля. Адвокаты надеются, что оно пройдет в присутствии присяжных, а посол даст развернутые показания, которые позволят защите задать ему множество важных вопросов.

Однако на следующем заседании могут возникнуть проблемы другого рода. Адвокат Абубакар Вадаев, представляющий интересы господина Ковальчука, намерен прекратить свое участие в процессе. Он не стал раскрывать “Ъ” причины. По данным источников “Ъ”, речь может идти о многомесячной просрочке оплаты услуг защитника со стороны его клиента.

Если адвокат действительно перестанет защищать господина Ковальчука, то новый перерыв в процессе неизбежен.

Как ранее сообщал “Ъ”, в 2016 году, по данным обвинения, бизнесмен Андрей Ковальчук приобрел в Аргентине 382 кг кокаина рыночной стоимостью €50 млн. Наркотики были расфасованы в килограммовые пакеты и упакованы в чемоданы, которые по просьбе бизнесмена были спрятаны в подсобке школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Чемоданы, по материалам дела, перевозил старый знакомый господина Ковальчука Али Абянов, в то время работавший завхозом в дипмиссии. Он же, говорится в деле, обернул чемоданы специальной бумагой, а сверху заклеил ее сургучными печатями, как это делают с дипломатической почтой. При этом на случай потери груза на каждом бауле были указаны данные и номер мобильного телефона Андрея Ковальчука.

Вывезти груз в Москву сразу не удалось, поскольку у Али Абянова закончился контракт, и он вернулся в Москву. Помощники господина Ковальчука — местный полицейский Иван Блихнюк и его приятель Александр Чикало, по версии следствия, трижды пытались вывезти груз, но каждый раз затея срывалась. А новый завхоз посольства 25 ноября 2016 года обнаружил чемоданы, которые были завалены разным хламом. Он сообщил о своей находке Александру Воробьеву, который вскрыл чемоданы и обнаружил внутри пакеты с белым порошком. О находке сообщили сотрудникам ФСБ и аргентинской полиции, после чего кокаин был изъят и уничтожен. Вместо него оперативники положили в чемоданы пакеты с мукой и песком, заново опечатали их, предварительно установив внутри GPS-трекеры для отслеживания маршрута.

В итоге 12 декабря 2017 года в Москве на автобазе МИДа, расположенной на улице Василисы Кожиной, при попытке получить доставленные из Буэнос-Айреса баулы были задержаны Али Абянов, бизнесмен, в прошлом сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов. Предполагаемый организатор наркотрафика Андрей Ковальчук в это время проживал в Германии. Он был объявлен в международный розыск, задержан и экстрадирован в Россию. Действия фигурантов были квалифицированы следствием как покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), а также попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Владислав Трифонов