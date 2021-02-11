Тестовый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в Петербурге закрылся через сутки после запуска

Открытый 10 февраля возле станции метро «Гражданский проспект» тестовый мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции закрылся уже на следующий день. В комитете по здравоохранению назвали появление пункта «инициативой района».

О закрытии прививочного пункта узнала «Фонтанка». Сообщается, что на пункте, размещенном в автобусе, работали специалисты 86-й поликлиники Калининского района. О начале штатной работы обещанных властями города мобильных пунктов пока ничего неизвестно.

Об мобильном пункте возле «Гражданского проспекта» “Ъ-СПб” сообщал вчера.