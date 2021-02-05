Время разбрасывать камни, и время судить за камни Начался процесс о массовых беспорядках во Владикавказе

В четверг в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела о массовых беспорядках во Владикавказе в апреле 2020 года. Тогда в столице Северной Осетии прошел несанкционированный митинг против ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. Акция закончилась столкновениями с полицией, в которых, как считает следствие, принимали активное участие пятеро подсудимых. Как заявил в суде государственный обвинитель, они бросали камни в бойцов Росгвардии.

В начале заседания двое подсудимых заявили об отказе от предоставленных им адвокатов по назначению — и ходатайствовали об участии в процессе выбранных ими защитников. Судья Виктория Мамелко ходатайства удовлетворила. Затем подсудимые Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов сообщили судье сведения о себе. Самому младшему из них 24 года, самому старшему — 40 лет. Ранее не судимые, все официально нигде не трудоустроены, двое имеют малолетних детей.

После этого прокурор Виталий Проскуряков зачитал обвинительное заключение. По версии обвинения, 20 апреля 2020 года пятеро мужчин приняли участие в массовом выступлении граждан на центральной площади Владикавказа. Участники народного схода требовали отставки правительства Северной Осетии и освобождения оперного певца, популярного блогера Вадима Чельдиева. Он был задержан за три дня до этого из-за призывов к протестам.

Прокурор подчеркнул, что полицейские предупредили митингующих о несогласованности акции — и призвали разойтись. Но участники схода, которых собралось около 2,5 тыс., отказались освободить площадь. А часть из них вступила в столкновения с бойцами Росгвардии и военнослужащими внутренних войск МВД. Представителей власти стали забрасывать камнями, в результате пострадали 17 силовиков. По данным следствия, все подсудимые были в числе «активных участников сопротивления органам правопорядка».

Как сообщил прокурор, подсудимый Бугулов как минимум два раза бросил в сторону представителей власти «предметы, похожие на камни», остальные сделали то же самое как минимум один раз.

В связи с этим им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

На вопрос судьи, согласны ли мужчины с обвинением, только один ответил положительно. Остальные отказались признать вину. «Полностью отрицаю 212-ю статью. Даже близко нет того, что предъявляют нам. Кроме одного: камушек кинул — и все»,— сказал Аслан Гасиев. На этом судебное заседание было завершено, проведение следующего судья назначил на 10 февраля. Как ранее сообщал “Ъ”, слушания по делу других владикавказских протестующих начнутся 11 февраля в Ленинском райсуде Ростова.

Напомним, 20 апреля 2020 года в центре Владикавказа прошел несанкционированный митинг против ограничительных мер, введенных местными властями с целью не допустить массового распространения COVID-19. Люди жаловались на потерю работы и недостоверное информирование о ситуации c коронавирусом. Акция закончилась разгоном участников, в процессе которого пострадали сотрудники МВД.

Организатором массовых беспорядков правоохранительные органы считают проживавшего в Санкт-Петербурге уроженца Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева.

По данным следствия, за несколько недель до этих событий он разместил в своем Telegram-канале видеоролик с призывом к своим землякам выйти на митинг против ограничений из-за коронавируса.

Сейчас Вадим Чельдиев находится в СИЗО в Новочеркасске (Ростовская область). Его обвиняют сразу по пяти статьям УК РФ: публичные призывы к экстремистской деятельности; распространение заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни граждан; хулиганство; организация преступления и применение насилия в отношении сотрудника полиции. Вадим Чельдиев свою вину ни в одном из этих преступлений не признает. Следствие по его делу еще не завершено.

Ранее “Ъ” сообщал, что судебные процессы над обвиняемыми в массовых беспорядках были перенесены из Владикавказа в Ростов-на-Дону по ходатайству Генеральной прокуратуры. Ходатайство было мотивировано тем, что участники несанкционированного митинга способны оказать воздействие на судей Северной Осетии и соседних регионов. Защита обвиняемых выступала против рассмотрения дела в Ростове-на-Дону.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону