Супруга — верный помощник депутата

Прокуратура Волгоградской области вынесла представление спикеру областной думы Александру Блошкину из-за недостоверных сведений в декларациях 11 депутатов. Максимальная сумма утаенного дохода составила 7 млн руб. При этом два депутата взяли в помощники собственных жен. По данным “Ъ”, среди нарушителей есть представители «Единой России», КПРФ и «Справедливой России», однако официально их имена не раскрываются.

Волгоградская облпрокуратура требует устранить нарушения антикоррупционного законодательства в декларациях 11 из 38 депутатов областной думы. Как выяснилось в ходе плановой проверки, они задекларировали недостоверные сведения о доходах, имуществе и участии в коммерческой деятельности.

Искажение сумм варьируется от 33 тыс. до 7 млн руб.

Кроме того, два депутата не сообщили об участии в управлении некоммерческими организациями, а еще двое трудоустроили помощниками собственных жен с окладом более 40 тыс. руб. ежемесячно.

«Помимо очевидного конфликта интересов, жены-помощники одновременно трудились по основному месту работы, а одна из них также являлась индивидуальным предпринимателем»,— заявили в надзорном органе. В связи с выявленными нарушениями прокуратура инициировала поправки к положению «О помощнике депутата», запрещающие привлекать к этой работе родственников.

Имен депутатов, нарушивших законодательство, в прокуратуре не раскрыли, сославшись на закон о персональных данных. По сведениям “Ъ”, среди нарушителей есть представители «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». Отметим, единороссы контролируют в облдуме 28 мест, коммунисты — пять, справороссы — два. Еще два депутата представляют ЛДПР и один — Партию пенсионеров.

Лидер фракции единороссов Михаил Струк отказался от комментариев для “Ъ”. Заместитель главы фракции КПРФ Алексей Буров сообщил, что представление прокуратуры пока не обсуждалось на профильной комиссии, но «как минимум депутатам внесут предупреждение».

А председатель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников предположил, что в декларациях могли быть технические ошибки:

«Прокуратура — не окончательный орган, она не может ставить точку в таких документах. Ошибки у нее тоже случаются».

Претензии прокуратуры нанесут облдуме только имиджевый урон, поскольку применять серьезные санкции к каждому третьему депутату парламент не рискнет, уверен политолог Александр Сайгин. По его словам, нарушение антикоррупционного законодательства нередко приводит к лишению мандата, однако в данной ситуации «массовая чистка» маловероятна: «Потому что большая часть нарушителей, скорее всего, состоит в "Единой России"». В свою очередь, политолог Константин Глушенко уверен, что депутаты действовали в рамках правового поля: «Не думаю, что это прямая коррупция. Другое дело — этический момент».

Мария Шахрай, Саратов