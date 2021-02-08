ВОЗ собирает улики в Ухане

Ученые обнаружили на рынке в Ухане некие «важные улики», связанные с происхождением COVID-19. О первых итогах отчиталась миссия Всемирной организации здравоохранения, которая уже месяц проводит расследование в Китае. Подробности специалисты обещают публиковать до среды, 10 февраля. Что они могли найти? И что даст это расследование в целом? Разбирался Александр Рассохин.

Что же произошло в Ухане? Откуда и как начал распространяться вирус, унесший жизни более 2 млн человек? Спустя год после начала пандемии эти вопросы так и остаются без ответов. Делегация ВОЗ из 14 человек, которая в середине января прибыла в Ухань, исследовала местный институт вирусологии, а также рынки, которые так часто называли источником распространения коронавируса. И именно на одном из них, где продаются морепродукты, ученые обнаружили некие «важные улики». По их словам, рынок практически не поврежден, люди покидали его в спешке. Хотя прежде сообщалось, что местные власти дезинфицировали территорию.

В любом случае выявить цепочку передачи вируса будет крайне сложно, признавал в интервью Bloomberg бывший глава Национальной медицинской академии США Харви Файнберг: «Может быть, потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, например, где вирус может процветать, у летучих мышей или других животных. Могут быть дополнительные вопросы о промежуточных хозяевах и о том, кто может быть носителем или посредником между людьми и животными. Но сейчас это все еще спекулятивно, и я не уверен, что мы докопаемся до сути с высокой степенью вероятности».

О вспышке необычной пневмонии власти Китая объявили в последний день 2019 года, хотя первые пациенты стали поступать в больницы еще в начале декабря. Как сообщили представители ВОЗ, от китайских коллег они узнали, что до появления пациентов с серьезными осложнениями были и те, кто переносил болезнь бессимптомно или в форме, напоминавшей обычную простуду. Но что даст расследование Всемирной организации здравоохранения? Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов подчеркивает, что в теории сведения из Уханя должны помочь предотвратить следующие пандемии:

«Можно снизить факторы риска, которые поспособствовали началу этой эпидемии. Те условия, в которых осуществлялась торговля на рынке, те экзотические виды животных, которые продавались на этом рынке, тот уровень надзора, который существовал, — можно пытаться разобрать все цепочки событий, которые произошли, чтобы понять, насколько та версия, которая циркулирует свыше года, является основной и достоверной».

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Впрочем, помимо версии с рынком существует и другая. Источником распространения COVID-19 могла стать лаборатория местного института вирусологии, которая исследует опасные патогены, в том числе изучает коронавирус летучих мышей. Сразу несколько генетиков в разговоре с “Ъ FM” признали, что считают эту версию наиболее реалистичной. Среди них и молекулярный биолог, биохимик Кирилл Волков. Он ознакомился с исследованием, в котором изучались мутации COVID-19. Большинство изменений были похожи на те, что происходят с родственными вирусами, кроме одного участка — S-белка, который взаимодействует с человеческими рецепторами и который по своей форме так похож на корону.

«Там подпись резко и сильно отличалась от всего остального, можно предполагать, что этот кусок был специально вставлен в вирус. Что касается естественных вставок, такое, в принципе, может быть, но есть подозрение, что это искусственные вставки. Доказательства я видел вполне убедительные, с точки зрения молекулярного биолога.

И когда говорят, что невозможно ничего вставить, не оставив никаких следов, это неправда. Если дадите много денег, никаких следов вообще не останется»,— пояснил Волков.

Спустя год версий COVID-19 множество. Помимо британского штамма, из-за развития которого датские ученые прогнозируют третью волны пандемии в Европе, есть южноафриканский. И, к примеру, вакцина от AstraZeneca, по заверениям разработчиков, справится с первым, но в случае со вторым, как пишет Financial Times, может быть неэффективна. Кроме того, есть и бразильский вариант, подчеркивает профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Константин Северинов.

По его словам, мутации могут как ослабить, так и усилить вирус: «По-видимому, эволюция происходит в пациентах, в которых инфекция развивается очень долго, до нескольких месяцев. В их теле вырабатываются варианты вирусов, фактически как в пробирках, эволюционируют и борются друг с другом. В результате отбираются варианты, которые лучше взаимодействуют с рецепторами, и, к сожалению, варианты, у которых изменен S-белок, против которого работают антитела, вырабатываемые в ответ на вакцину. Поэтому некоторые из них понижают эффективность действия вакцин, более заразны, чем исходный уханьский вариант».

Впрочем, в России заболеваемость продолжает идти на спад. И непонятно, это результат вакцинации и ограничений или только затишье перед бурей. К слову, в Ухане маски уже необязательны — город вернулся к привычному образу жизни.