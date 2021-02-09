В Краснодарском крае ожидается резкий подъем уровня рек

В ближайшие двое суток, с 9 по 10 февраля 2021 года, на реках Краснодарского края, юго-западных и юго-восточных притоках реки Кубань ожидается резкий подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Краснодарского ЦГМС.

Жителей и гостей края предупреждают об опасности чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, размывом берегов рек, прорывом дамб, плотин прудов, подмывом опор мостов, земляных насыпей эстакад на подходах к мостам, опор ЛЭП, активизацией оползневых процессов, а также нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения.

ГУ МЧС рекомендует гражданам по возможности оставаться дома, держать под рукой вещи первой необходимости – документы, запас воды и пищи медикаменты - на случай, если придется срочно покинуть жилище. При нахождении на улице лучше держаться в зоне «ветровой тени», в стороне от строений, деревьев и высотных объектов, парковать транспорт в предназначенных для этого местах.

Ольга Логинова