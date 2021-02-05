«День мата» растянулся на неделю Почему нецензурных выражений в соцсетях стало больше после введения запрета

После запрета мата в соцсетях ругательств в интернете стало больше, чем было. В «Медиалогии» сравнили количество постов с обсценной лексикой до и после вступления в силу закона. В итоге выяснилось, что в начале февраля этого года в основных соцсетях вышло почти 650 тыс. новых публикаций, в которых использовались нецензурные выражения. В этот же период 2020 таких постов было на 220 тыс. меньше. Почему у Роскомнадзора не вышло победить мат? Этот вопрос с известными писателями обсудил Иван Якунин.

«Экий вы, сударь, простофиля», «ухты-пухты» и «укуси меня пчела» — именно так в начале февраля часть пользователей интернета предлагала ругаться, раз уж Россия теперь живет в новой реальности и использовать нецензурные выражения больше нельзя даже на просторах личных микроблогов.

Впрочем, другая часть пользователей соцсетей назло Роскомнадзору устроила флэшмоб «день мата» во «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook и даже «Одноклассниках» бесперебойно постили известную цитату Сергея Лаврова, отрывки из интервью актрисы Элизабет Олсен и текст одного из баттлов репера Оксимирона. Как результат, значительный прирост публикаций с обсценной лексикой по сравнению с прошлым годом.

И подобная реакция людей ничуть не удивительна, уверен писатель Сергей Лукьяненко: «Мат в интернете всегда присутствовал. На эту тему существует множество веселых мемов.

Это часть сетевой культуры, может быть, не лучшая, часть.

Во-вторых, 100 или даже 50 лет назад, понятно, что в атаку поднимались не только криками “За Родину!”, но и еще с крепким русским словцом. Сейчас брань в русском языке постепенно десакрализируется, и молодое поколение просто не воспринимает эти слова так резко, как, может быть, более пожилые люди из того же Роскомнадзора».

Вообще, социальные сети теперь должны самостоятельно блокировать подобный контент, да вот только пока никаких санкций в случае неисполнения закона не предусмотрено. В Роскомнадзоре признали, что реализовать блокировку мата на практике можно будет только в марте.

Впрочем, писатель и создатель литературно-театрального проекта «Беспринцыпные чтения» Александр Цыпкин сомневается, что выполнить такую задачу в принципе возможно.

«С учетом всего происходящего в стране эта идея утопична. Строгость законов, в противовес этому абсолютная неисполняемость. Чем более будет запрещенным, тем более притягательным для молодежи, как это всегда бывает. Многочисленные музыканты, которые используют эти выражения постоянно в своих музыкальных произведениях и текстах, неужели это из YouTube будет убираться? Весь Шнуров уйдет? Вот идет концерт какого-то рэпера, и там все делают сторис. Начнут сторис ловить?

Очевидно, начнут в сети использовать слова, написанные не точно, а с заменой букв на символ или с переменой мест буквами.

Придется постоянно алгоритмы использовать. Потом пойдет слух, что вот такие слова система ловит, а вот такие пока еще не ловит. Вот и будет эта бесконечная борьба, а главное, непонятно, зачем», — отметил Александр Цыпкин.

Нужно бороться с матом или не нужно — вопрос философский. Но и сейчас, и потом у властей явно есть занятия поважнее, подчеркивает телеведущий и писатель Дмитрий Быков: «Когда слово “самоубийство” и разговоры о самоубийстве были запрещены, чтобы не агитировать людей за это, стали говорить “совершил Роскомнадзор”. Они добьются только того, что вместо мата будет Роскомнадзор. На него будут посылать, из него будут рождаться дети».

Пока подобных эвфемизмов не появилось, зато пользователи социальных сетей уже активно пересылают друг другу давнее выступление одной из команд КВН с альтернативными и не запрещенными исконно русскими ругательствами.

Ульяна Миненкова