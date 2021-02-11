Руководство «Яблока» поддержало статью Явлинского с критикой Навального

Федеральное бюро партии «Яблоко» приняло заявление, в котором поддержало тезисы, изложенные в статье Григория Явлинского «Без путинизма и популизма». В ней один из основателей «Яблока» раскритиковал оппозиционера Алексея Навального, назвав его популистом, которого «не волнуют поломанные судьбы граждан», вышедших на несогласованные акции 23, 31 января и 3 февраля. Документ принят голосами 14 членов бюро, один воздержался.

Заявление было внесено на голосование председателем партии Николаем Рыбаковым и тремя его заместителями. В документе отмечается, что бюро поддерживает тезисы, изложенные в статье господина Явлинского, и уважает людей, вышедших на мирные протесты, но считает невозможным наступление позитивных перемен, если митинги не будут сопровождаться «внятными и осмысленными политическими требованиями». «Смены власти необходимо добиваться мирно — активной политической деятельностью и на выборах. Реальная смена власти — это не замена одного вождя на другого, а создание политической системы, в которой вождя нет»,— говорится в заявлении.

«Яблочники» отметили, что осуждают как силовое подавление протестов, так и «использование людей как расходного материала» для «максимального привлечения общественного внимания». В заявлении также говорится, что «объединение демократической оппозиции должно происходить на основе общих ценностей» и не быть «платформой для популистов и радикалов, разжигающих ненависть и вражду». «Травлю, злобу и агрессию» в отношении Григория Явлинского в «Яблоке» считают неприемлемой, подчеркивается в документе.

Как ранее писал “Ъ”, статья Григория Явлинского вызвала внутрипартийную дискуссию: ряд членов партии из разных регионов подписали коллективное заявление о том, что основатель партии высказал частное мнение, которое не является официальной партийной позицией. Документ подписали более 300 «яблочников».

О внутрипартийной дискуссии по поводу статьи — в публикации “Ъ” «"Яблоко" разошлось во мнениях».

Кира Дюрягина