«Яблоко» разошлось во мнениях

Статья основателя «Яблока» Григория Явлинского, в которой он обвинил оппозиционера Алексея Навального в популизме, вызвала внутрипартийную дискуссию. Ряд членов партии из разных регионов подписали коллективное заявление о том, что мнение господина Явлинского частное и официальной позицией не является. Некоторые даже считают, что основатель своей статьей нанес «Яблоку» политический урон, и нужно инициировать внутрипартийный плебисцит по этому вопросу. При этом руководство «Яблока» заявляет, что никого наказывать не намерено, а сотрудничество со штабами Алексея Навального продолжится.

В ответ на опубликованную в субботу статью Григория Явлинского «Без путинизма и популизма», в которой тот заявил, что политическое направление Алексея Навального — это популизм и национализм, члены «Яблока» разместили в партийных чатах заявление, которое начинается с утверждения, что мнение основателя частное и не отражает общую позицию.

«Алексей Навальный является политическим заключенным, и только это важно в данный момент... Считаем, что сейчас не время вести заочную полемику с человеком, который находится не на свободе»,— говорится в заявлении.

По словам одного из инициаторов заявления, Максима Плетнева, его подписали уже более 300 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Мурманска и других городов.

Депутат псковского заксобрания Лев Шлосберг, глава реготделения «Яблока», также опубликовал открытое письмо к Григорию Явлинскому. Согласно тексту письма, у партии с Алексеем Навальным сложились «трудные отношения», однако сейчас политик «стал жертвой власти» и поэтому не время осуждать его политическую позицию. Господин Шлосберг призвал партийцев поддержать участников протестов и создать на основе «Яблока» широкую политическую коалицию с целью победы на выборах в Госдуму. «Практически все сторонники Алексея Навального — наши избиратели»,— говорится в письме. По словам Льва Шлосберга, члены штаба Алексея Навального, желающие поучаствовать в выборах, например, в Псковскую городскую думу, смогут это сделать и от «Яблока».

В Петербурге статья Григория Явлинского не понравилась лидерам региональной организации «Яблока», но глава партийной фракции в городском заксобрании Борис Вишневский назвал вал критики в адрес основателя партии «травлей».

Руководители московского, санкт-петербургского, свердловского, краснодарского, воронежского, ростово-донецкого, нижегородского и чувашского отделений «Яблока» заявили “Ъ”, что публикация Григория Явлинского вызвала внутрипартийную дискуссию, однако она не скажется на сотрудничестве с региональными штабами Алексея Навального. Их координатор Леонид Волков, в свою очередь, заявил через соцсети, что система «Умное голосование» готова поддерживать кандидатов «Яблока» на выборах на общих основаниях.

По словам руководителя краснодарского отделения «Яблока» Ирэн Ильенковой, заявление Явлинского показалось «сомнительным с этической точки зрения» многим молодым членам партии, «но для старых "яблочников" такая позиция лидера — не новость». Член регионального совета воронежского отделения Мария Сабанова, подписавшая письмо о несогласии с позицией Григория Явлинского, заявила “Ъ”, что у нее нет идеи инициировать его отставку: «Важнее показать, что позиция Явлинского не является позицией партии». Однако зампредседателя нижегородского «Яблока» Алексей Садомовский считает, что заявление господина Явлинского может нанести партии политический урон: «Откуда Явлинский взял, что митинги — это волна за коммунизм или фашизм?» По мнению председателя «Зеленой» фракции «Яблока» в Ростове Елены Меньшиной, если большинство видит в статье Явлинского политический ущерб, надо инициировать его отставку.

Ранее за «деяния, противоречащие интересам партии и наносящие ей политический ущерб» из партии исключили Алексея Навального, Илью Яшина и Максима Каца. Однако Григория Явлинского как члена федерального политкомитета «Яблока» может исключить из нее только съезд.

Зампредседателя «Яблока» Иван Большаков заявил “Ъ”, что дискуссии в партии были всегда, и на предвыборную работу это не повлияет. По его словам, препятствий для сотрудничества со сторонниками Навального нет: «Важно только ясно понимать цели и смысл такого сотрудничества». Партийцам, подписавшимся под письмом или выразившим несогласие с позицией Григория Явлинского, никакие санкции не грозят, заверили “Ъ” в бюро партии.

Политолог Михаил Виноградов считает, что пока говорить о реальном взаимодействии «Яблока» и команды Алексея Навального на думских выборах преждевременно: «Не ясны ни предвыборная расстановка, ни настрой избирателей, ни поведение других партий по отношению к протесту, ни накал самого протеста». По словам эксперта, к выборам «нынешние демарши Явлинского могут актуализироваться, а могут и забыться».

Кира Дюрягина, корреспондентская сеть