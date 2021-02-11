МИД РФ увидел угрозу в планах Норвегии разместит ь у себя бомбардировщики США

Москва видит в решении Осло разместить на своей авиабазе бомбардировщики США новый шаг по наращиванию военной активности в регионе, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на негативные последствия подобных действий для Арктического региона.

«Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «РИА Новости»).— Мы расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей».

В августе власти США приняли решение о выводе с территории Норвегии своего воинского контингента. По сообщениям СМИ, Вашингтон таким образом стремился укрепить свою группировку в Азии. Однако в Норвегию силы США и других стран НАТО все равно будут периодически перебрасываться. Россия призывает норвежскую сторону соблюдать обязательства по договору о Шпицбергене 1920 года.

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