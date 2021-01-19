Лавров указал Норвегии на последствия военной активности у границ России для Арктики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеоконференции с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде указал, что военная активность Осло и продвижение инфраструктуры НАТО к границам России могут негативно повлиять на Арктический регион.

«Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами»,— говорится в сообщении российского МИДа.

Также господин Лавров заявил об ухудшении ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере. «Обсужден комплекс вопросов двусторонних отношений, состояние которых оставляет желать лучшего. Констатированы бездоказательные обвинения России в "кибератаках", "шпионские скандалы", ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье»,— сообщает дипведомство.

Напомним, в августе власти США приняли решение о выводе с территории Норвегии своего воинского контингента. По сообщениям СМИ, Вашингтон таким образом стремился укрепить свою группировку в Азии. В Норвегию силы США и других стран НАТО все равно будут периодически перебрасываться.

Подробности — в материале “Ъ” «Полярное сливание».