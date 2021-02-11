В Казани приступили к проектированию крематория Он стал особо актуален на фоне возросшей смертности

ГУП «Татинвестгражданпроект» разрабатывает проект крематория, который планируется построить на территории нового похоронного комплекса «Курган» на Мамадышском тракте. Об этом сегодня сообщил начальник управления по организации ритуальных услуг исполкома Казани Марат Ишкин.

Как писал «Ъ-Казань», возможность строительства крематория на территории «Кургана» в августе прошлого года с мусульманским и православным священниками обсуждал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Речь шла о крематорий с одной печью. Сроки не назывались в связи с отсутствием источника финансирования.

Комплекс «Курган» был введен в эксплуатацию в прошлом году. Он находится около села Кощаково в Пестречинском районе Татарстана, на 825-м км трассы М-7. Работы по строительству этого объекта были начаты в 2017 году, завершены – в 2019-м. Комплекс рассчитан на 147,5 тыс. захоронений, что, по прогнозам, должно хватить на 30 лет. Площадь составляет 78,6 га. В состав комплекса входят мусульманское и православное кладбища с остекленными навесами для прощаний. Рядом с «Курганом» предусмотрены площадки для строительства мечети и православного храма.

По данным господина Ишкина, в Казани 36 кладбищ общей площадью 412,8 га. В базу электронной системы учета мест захоронений, которую формирует управление, к настоящему времени включены 260 тыс. захоронений на 11 кладбищах города.

Напомним, в Татарстане в 2020 году умерли на 11,6 тыс. человек больше, чем годом ранее. Смертность увеличилась сразу на 27% — по этому показателю республика опередила все другие субъекты Приволжского округа и стала одним из лидеров в РФ

Полина Петрова, "Ъ-Казань"