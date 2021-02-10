Смертельный номер

В Татарстане в 2020 году умерли на 11,6 тыс. человек больше, чем годом ранее. Смертность увеличилась сразу на 27% — по этому показателю республика опередила все другие субъекты Приволжского округа и стала одним из лидеров в РФ, следует из данных Росстата. При этом статистика утверждает, что в декабре с COVID-19 могли быть связаны лишь 8% смертей в регионе.



Согласно данным Росстата, в Татарстане в 2020 году умерли 54,3 тыс. человек. Это на 11,6 тыс. смертельных случаев больше, чем по итогам 2019 года, когда число умерших составляло 42,7 тыс. Таким образом, смертность в регионе за год увеличилась сразу на 27,1%.

В целом по России смертность в 2020 году увеличилась на 18% (умерли 2,12 млн человек против 1,8 млн годом ранее), а в Приволжском федеральном округе (ПФО) — на 22,1%. При этом, например, в Башкирии прирост составил 21,6% (+10,6 тыс. смертей), в Чувашии — 22,9% (+3,5 тыс.), в Марий Эл — 18,6% (+1,5 тыс.). В Нижегородской области число умерших за год увеличилось на 17,4% (+8,1 тыс.) а в Самарской области — на 25,1% (+10,6 тыс.) и т.д. Таким образом, в Татарстане оказался самый высокий рост смертности в ПФО.

А среди всех российских регионов Татарстан по росту смертности уступил лишь четырем субъектам РФ. Это Ямало-Ненецкий автономный округ (+28,8% за год), Ингушетия (+29,1%), Дагестан (+34%) и Чечня (+44,5%). В абсолютном значении прирост числа смертей в Татарстане за год (11,6 тыс.) оказался ниже только, чем у Москвы (+28,2 тыс., или 23,3%), Московской области (+20,3 тыс., или 22,2%) и Санкт-Петербурга (+13,6 тыс., или 22,9%).

Увеличение смертности в Татарстане в течение года не было равномерным. Так, например, до начала пандемии COVID-19 рост был совсем незначительным. Например, в январе 2020 года смертность увеличилась на 5,3% (+205 случаев), хотя в целом по России наблюдалось снижение. А в феврале смертность и в республике снизилась на 1,1% (-37 случаев).

В марте, когда в Татарстане были зафиксированы первые случаи коронавируса, смертность выросла на 6% (+211 случаев). При этом в апреле вновь было зафиксировано снижение — на 1,3% (-47 случаев). В мае рост составил 4,2% (+160 смертей).

Резкое повышение смертности началось летом. Так, например, в июне число смертей превысило прошлогодний уровень сразу на 1309 случаев (+38,7%). А в июле оказалось на 1920 смертей больше, чем годом ранее (+54,2%). Напомним, что именно в эти месяцы в Татарстане были окончательно сняты основные ограничения, введенные из-за COVID-19. Тем не менее в августе рост смертности снизился и составил лишь 19,7% (+701 случаев). В сентябре показатель увеличился на 15,7% (или +555 смертей).

Новая волна смертности в Татарстане была зафиксирована в октябре: по данным Росстата, прирост составил 1727 случаев, или сразу 46,9%. В ноябре рост достиг 74,6% (+2498 случаев в сравнении с прошлым годом). В декабре рост незначительно снизился до 69,3% (+2383 случая).

Официальная статистика не связывает резкий рост смертности с коронавирусом. Так, например, в декабре, по данным Росстата, в России умерли 44,4 тыс. человек, зараженных COVID-19. В 31,6 тыс. случаях эта инфекция указана в качестве основной причины смерти. При этом вирус идентифицирован лишь в 26 тыс. случаев.

В Татарстане, по данным Росстата, в декабре умерли 459 человек из числа заразившихся коронавирусом. В том числе в 184 случаях COVID-19 стал основной причиной смерти, а в 275 — «причина смерти отнесена к прочим важным состояниям». В частности, в 25 случаях коронавирус «не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельного заболевания», в 250 случаях вирус «не оказал существенного влияния». Таким образом, в Татарстане из общего количества смертей в декабре только 7,9%, по официальным данным, так или иначе связаны с коронавирусом. От общего прироста смертей в октябре это составляет 19,3%.

В пресс-службе президента Татарстана „Ъ“ сообщили, что ранее причины смертности в республике уже называл министр здравоохранения Марат Садыков. На заседании коллегии в январе он заявлял, что среди причин смертности лидируют болезни системы кровообращения (47,5%) и новообразования (13,7%). А на третье место в 2020 году вышли болезни органов дыхания (8%), что в два раза больше, чем в 2019 году. При этом от пневмоний умерло 3,9%, а от коронавируса лишь 1%, отчитывался господин Садыков.

Министр отмечал, что показатель смертности в Татарстане за год вырос с 11,5 на тысячу населения до 13,9. Вместе с тем это по-прежнему самый низкий уровень в ПФО (у Марий Эл — 14,1, а у Башкирии — 14,8). «Люди не могли получать плановую помощь, находились в замкнутом пространстве. Сегодня плановая помощь оказывается, однако сказать, что на 100% система здравоохранения работает, нельзя. Основная часть нашего здравоохранения занимается вопросами ковида»,— объяснял ранее рост смертности президент республики Рустам Минниханов.

Кирилл Антонов