Какая розница В 2020 году жители Удмуртии потратили меньше денег на непродовольственные товары, чем в предыдущем

За 2020 год оборот розничной торговли Удмуртии уменьшился на 4,6% по сравнению с 2019 годом. Так, населению республики было продано на 0,3% больше продовольственных продуктов, продажа непродовольственных товаров уменьшилась на 9,4%. Основными препятствующими факторами, по их мнению, стали высокая конкуренция, недостаточный платежеспособный спрос и высокие арендная плата и уровень налогов. Эксперты считают, что в этом году тенденция к уменьшению продажи непродовольственных товаров сохранится из-за «неблагоприятной ситуации» с новыми налоговыми режимами, а из-за роста цен в маленьких магазинах покупатели перейдут в крупные торговые сети.



Удмуртстат провел выборочное обследование деловой активности и конъюнктуры в розничной торговле по итогам четвертого квартала 2020 года. 87% опрошенных организаций оценили свое экономическое положение как удовлетворительное и благоприятное. Cреди факторов, препятствующих развитию деятельности организаций розничной торговли, 69% респондентов выделили высокую конкуренцию со стороны других торгующих организаций, 65% — недостаточный платежеспособный спрос, 37% — высокую арендную плату, 36% — высокий уровень налогов, 23% — высокие транспортные расходы.

Всего, по данным статистики, за 2020 год оборот розничной торговли в Удмуртии составил 239,7 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,6% меньше предыдущего года.

Населению было продано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 125,8 млрд руб., непродовольственных товаров – на 113,9 млрд руб., что составило соответственно 100,3% и 90,6% к объему 2019 года.

В среднем на душу населения в прошлом году было продано товаров на 159,7 тыс. руб., в том числе пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — на 83,8 тыс. руб., непродовольственных товаров — на 75,9 тыс. руб.

Председатель совета Удмуртской торгово-промышленной палаты Виктор Любимов отметил, что в прошлом году на розницу сильно повлияла ситуация с коронавирусом. «По пищевке оборот вырос, потому что людям питаться все равно нужно было, а непродовольственных товаров покупали меньше из-за снижения спроса населения. Многие предприятия не работали, деньги не зарабатывали. Да, была поддержка от государства, но она была не такая большая»,— отметил господин Любимов.

По его словам, в этом году ситуация с налогами будет «не совсем благоприятная» из-за отмены ЕНВД, на котором «сидела» розница. «Этот налог заменили на упрощенку и на другие режимы, но они гораздо дороже, чем ЕНВД. Для предпринимателей это серьезный удар, налоги увеличатся в несколько раз. Да, в ближайшее время должны принять закон в Удмуртии по упрощенке, чтобы сделать 2% на доходы. В декабре этот закон был принят, но он был не совсем корректный, такой процент предусмотрен только для тех, кто был на ЕНВД, а основная масса предпринимателей – 70%, совмещали ЕНВД и упрощенку. На ближайшей сессии госсовета Удмуртии должны эту ситуацию изменить»,— говорит Виктор Любимов.

Он пояснил, что неблагоприятная ситуация с налогами скажется на покупательском спросе, поскольку вырастут цены, в том числе, на непродовольственные товары. Соответственно выручка у розницы будет меньше. Помимо этого повышение цен повлечет обязательная маркировка товаров, отмечает эксперт.

Президент общественной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства» Михаил Балясников считает, что данные Удмуртстата по рознице могут быть недостоверными, поскольку не все организации и предприниматели предоставляют информацию статистикам, тем более достоверную.

«Одна из цифр данных Удмуртстата — увеличение проданных продовольственных товаров. Здесь надо учитывать, что в прошлом году выросли цены. Если увеличение идет в абсолютных цифрах, то это из-за роста цен»,— подчеркнул господин Балясников.

По его словам, на ситуацию в рознице действительно влияет рост конкуренции и падение покупательской способности. Однако у интернет-магазинов и у федеральных сетей все неплохо, оборот вырос. «У большинства товарооборот во время начала ограничений из-за пандемии упал на 40-50%, потому что никто не затаривался в тот период в маленьких магазинах, даже в фирменных, все бежали в крупные торговые сети. Поэтому у транснациональных компаний был определенный рост. Но федералы тоже стали ощущать конкуренцию со стороны маркетплейсов, которые стали продавать продукты питания, поэтому они также начали развивать эти направления»,— отмечает эксперт.

Кроме того, он отметил, что во время пандемии люди брали льготную ипотеку и кредиты, что скажется в этом году на их покупательской способности.

Оксана Мымрина