В Удмуртии расширят категории предпринимателей с пониженной ставкой УСН при переходе с ЕНВД

В Удмуртии пониженную налоговую ставку при переходе с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН) получат предприниматели, которые ранее совмещали ЕНВД с другими налоговыми режимами. Такое предложение правительство республики направит в госсовет региона в январе. При этом льготные условия начнут действовать для бизнеса уже с 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«В связи с отменой ЕНВД мы получили много запросов от тех предпринимателей, кто уже совмещал УСН и ЕНВД, и кому льготная ставка не полагалась. Сегодня в Удмуртии более 6 тысяч предпринимателей, которые совмещают ЕНВД с другими налоговыми режимами. Все они при переходе на УСН с 1 января получат льготную ставку. Отмечу также, что из тех, кто использовал только ЕНВД, заявление о переходе на УСН подали более 3,7 тыс. человек, на патент — 2,2 тыс. Таким образом, не определившихся осталось примерно 15%»,— прокомментировал и.о. первого заместителя председателя правительства республики Константин Сунцов.

Напомним, что льготная ставка при переходе с ЕНВД на УСН по объекту налогообложения «доходы» составит 2% вместо 6%, по объекту «доходы минус расходы» — 5% вместо 15%. Ранее воспользоваться льготой могли лишь те, кто не комбинировал ЕНВД с другими налоговыми режимами. Подать заявление о смене налогового режима можно в налоговом органе по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя, а также через личный кабинет на сайте ФНС России. Тем, кто уже написал заявление о переходе на УСН, заново делать это не нужно.

Предприниматели, которые не определятся с системой, автоматически будут переведены на общую систему налогообложения, где вынуждены будут платить целый ряд налогов: НДФЛ, НДС, НДФЛ за сотрудников, налоги на собственность.

Представители бизнес-сообществ говорили “Ъ-Удмуртия”, что большинство предпринимателей, работающих на ЕНВД, совмещают его с другими налоговыми режимами, поэтому на льготную ставку по УСН ранее не могли претендовать. Эксперты говорили, что без предоставления аналогичной пониженной ставки остальным предпринимателям у них бы значительно выросли затраты на уплату налогов, кто-то бы решил перерегистрироваться или закрыться.

Подробнее о ситуации с отменой ЕНВД и льготой по УСН читайте в материале «Бизнес ищет альтернативу».