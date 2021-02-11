Россия в 2020 году увеличила экспорт продукции АПК до $30,4 млрд

За прошлый год Россия экспортировала продукции АПК на $30,395 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. В 2019 году экспорт оценивался в $25,6 млрд. В натуральном выражении в 2020-м за границу было поставлено 78 млн 545,1 тыс. тонн сельхозпродукции и продовольствия.

В числе главных покупателей российского зерна были Египет, Саудовская Аравия и Турция. Масложировая продукция экспортировалась в основном в Индию, Китай и Турцию, мясная — во Вьетнам, КНР и Украину. Среди ключевых закупщиков молочных продуктов были Белоруссия, Казахстан и Украина, рыбы и морепродуктов — Китай, Нидерланды и Южная Корея, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

Больше всего было экспортировано зерна — 48,654 млн тонн на $10,1 млрд. Экспорт масложировой продукции достиг 8,026 млн тонн на $4,878 млрд, мясной — 524,9 тыс. тонн на $885,3 млн, молочной — 206,7 тыс. тонн на $317,9 млн. Рыбы и морепродуктов было экспортировано 2,26 млн тонн на $5,328 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — 9,469 млн тонн на $4,496 млрд.

С 15 февраля в России начнут действовать фиксированные пошлины на экспорт зерна. До 28 февраля экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной €25 за тонну, с 1 марта по 30 июня ее размер вырастет до €50 за тонну, также введут пошлины на вывоз ячменя и кукурузы в €10 и €25 соответственно. Зерновой союз попросил президента Владимира Путина не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна.

Подробности — в материале “Ъ” «Пшенице пересчитают пошлину».