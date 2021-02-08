Зерновой союз просит Путина отменить новые правила экспорта зерна

Зерновой союз подготовил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить новый механизм экспортной пошлины на зерно в конце нынешнего сельскохозяйственного сезона, то есть 30 июня 2021 года. Напомним, с 1 марта по 30 июня экспорт пшеницы начнет облагаться пошлиной €50 за тонну.

«В условиях опережающего роста стоимости всех используемых ресурсов необходимо решить вопрос о компенсации части выпадающих доходов сельхозпроизводителей, а также отказаться от ограничений, направленных на искусственную поддержку других отраслей АПК, в том числе экспорта их продукции. По оценкам Союза, средние издержки на производство пшеницы в 2020 году выросли на 10–15% и приблизились к 9,5–10 тыс. руб. за тонну»,— приводит «Интерфакс» выдержку из письма.

В зерновом союзе считают, что в долгосрочной перспективе новые меры приведут к падению доходов производителей пшеницы на 4–4,5 тыс. руб. на тонну. «Это приведет к стагнации производства, росту его зависимости от природно-климатических явлений, сформирует качественно новые риски для АПК и продовольственной безопасности страны»,— отмечают авторы обращения.

Фиксированные пошлины на экспорт зерна в РФ должны начать действовать уже 15 февраля. До 28 февраля экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной €25 за тонну, с 1 марта по 30 июня ее размер повышается до €50 за тонну, также вводятся пошлины на вывоз ячменя и кукурузы в €10 и €25 соответственно.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пшенице пересчитают пошлину».