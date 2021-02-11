Алекперов: время отказаться от нефти еще не наступило

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что нефтяная продукция является «основой современного мира». По его словам, подходящее для отказа от нефти время пока не наступило. Свое мнение господин Алекперов высказал в видеообращении, опубликованном в соцсетях и на сайте компании.

Как рассказал глава ЛУКОЙЛа, в наши дни нефть используется для производства одежды, мебели, лекарств и электронной техники, в том числе мобильных телефонов. «И все призывы отказаться от нефти бессмысленны. Поверьте, не наступило еще это время»,— считает Вагит Алекперов.

Он также сообщил, что весной ЛУКОЙЛ представит новую долгосрочную стратегию, которая «будет соответствовать современным вызовам». В этой стратегии, в частности, будет обозначено, каким компания «видит будущее мировой энергетики и какое место в нем будет занимать нефть».

Пандемия коронавируса в 2020 году привела к падению спроса на энергоресурсы. ЛУКОЙЛ, как и другие игроки рынка, существенно сократил добычу нефти и газа. Из-за низкого спроса на нефтепродукты компания была вынуждена сократить переработку в России почти на 15%, а в Европе — на 25%.

Подробности — в публикации “Ъ” «ОПЕК+ и коронавирус подкосили добычу ЛУКОЙЛа».