ОПЕК+ и коронавирус подкосили добычу ЛУКОЙЛа

ЛУКОЙЛ, как и другие игроки рынка, существенно сократил добычу нефти и газа в 2020 году. Среднесуточное снижение производства углеводородов по итогам года составило 12,2%. При этом спрос на нефтепродукты оставался низким и в конце прошлого года, что вынудило компанию сократить переработку в России почти на 15%, а в Европе — на 25%.

ЛУКОЙЛ по итогам 2020 года снизил добычу нефти на 8,5%, до 80,05 млн тонн с учетом иностранных проектов, крупнейший из которых — Западная Курна-2 в Ираке. Падение связано с действием соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти (последние условия утверждены в апреле 2020 года).

Как поясняет компания, в связи с соглашением ЛУКОЙЛ сократил добычу нефти в России в мае 2020 года примерно на 310 тыс. баррелей в сутки (б/с), или на 19% по сравнению с уровнем первого квартала 2020 года. К концу 2020 года добыча была постепенно увеличена примерно на 100 тыс. б/с от уровня мая, уточняют в ЛУКОЙЛе. Среднесуточная добыча углеводородов компании в 2020 году снизилась на 12,2%, до 2,07 тыс. баррелей н. э.

При этом, говорится в сообщении ЛУКОЙЛа, несмотря на резкое снижение цен на нефть и внешние ограничения объемов добычи, продолжилось развитие приоритетных проектов.

В частности, компания нарастила на 20,4% по отношению к 2019 году производство нефти и газового конденсата в Западной Сибири на месторождениях имени В. Виноградова, Имилорском, Средне-Назымском и Пякяхинском (до 4,2 млн тонн). Также снижение производства не коснулось каспийских проектов ЛУКОЙЛа. На месторождениях имени В. Филановского и имени Ю. Корчагина добыча нефти и газового конденсата поддерживалась на проектных уровнях, уточняют в компании. Суммарно она составила в 2020 году 7,4 млн тонн.

Компания существенно снизила добычу газа. Падение спроса в Китае из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, вынудило Узбекистан, на который приходится большая часть производства газа ЛУКОЙЛа, практически остановить добычу. К концу года добыча в стране почти полностью восстановилась, однако в целом за год ЛУКОЙЛ сократил производство газа на 17,2%, до 29 млрд кубометров.

Как и другие участники рынка, ЛУКОЙЛ в 2020 году существенно снизил переработку нефти — объем первичной переработки упал на 14,7%, до 58,6 млн тонн.

В компании объясняют такую динамику оптимизацией загрузки некоторых заводов на фоне падения спроса на нефтепродукты и маржи переработки из-за пандемии COVID-19. Сильнее всего упала загрузка зарубежных НПЗ ЛУКОЙЛа. Если в России объем переработки компании в 2020 году был ниже уровня 2019 года на 9,2% (40,1 млн тонн), то в Европе этот показатель упал на 24,8% (до 18,5 млн тонн).

Ольга Мордюшенко