Группа НЛМК завершила модернизацию доменной печи за 23 млрд рублей

Новолипецкий металлургический комбинат завершил модернизацию доменной печи №4 производительностью 2,1 млн т чугуна в год. Об этом сообщила пресс-служба группы. Инвестиции в проект превысили 23 млрд руб.

Работы коснулись экологической модернизации инфраструктуры печи. Как сообщили в группе, теперь всю образующуюся в процессе производства металла пыль будет улавливать «высокоэффективная газоочистка»: степень очистки составит 99,9%. «Новое оборудование также обеспечит более эффективную очистку доменного газа для использования в качестве вторичного энергоресурса. Отфильтрованная пыль будет направляться для производства железосодержащих брикетов и возвращаться в доменный процесс», — отметили в пресс-службе. Ожидаемое сокращение эмиссии загрязняющих веществ после ремонта печи составит 0,2 тыс. т в год. После завершения сопутствующей реконструкции воздухонагревателей в 2022 году общее снижение достигнет 7,7 тыс. т в год.

Кроме того, печь оснастили специальными огнеупорными блоками, что «повысит стойкость внутренней поверхности агрегата к тепловым нагрузкам». По данным НЛМК, проведенные работы обеспечат стабильную эксплуатацию печи в течение 20 лет. Выход на проектную мощность запланирован до конца зимы.

Александр Прытков