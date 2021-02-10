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В Петербурге заработал первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Первый обещанный властями Петербурга мобильный пункт вакцинации от коронавируса заработал у метро «Гражданский проспект». Работа тестового пункта устроена аналогично пунктам прививания от гриппа. За три часа с момента открытия в пункте привилось 20 человек.

О запуске мобильного прививочного пункта рассказала «Российская газета» со ссылкой на администрацию Калининского района Петербурга. Отдельно отмечается, что в условиях морозов для размещения людей в очереди на вакцинацию рядом с каретой скорой помощи установили микроавтобус в качестве пункта обогрева. Там же желающие получить вакцину заполняют необходимые документы и общаются с врачами.

Ранее “Ъ-СПб” писал о возвращении медучреждений Санкт-Петербурга в штатный режим работы.

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