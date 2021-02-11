COVID-19 присматривается к весне

Третья волна коронавируса может дойти до России весной. Из-за высокой влажности и низкой температуры в стране может начаться заметный подъем заболеваемости, заявила накануне эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В то же время в России продолжается массовая вакцинация. По данным Центра имени Гамалеи, первый компонент препарата «Спутник V» получили больше 2 млн россиян. И в ближайшее время темпы вакцинации будут наращивать. Но поможет ли это избежать третьей волны коронавируса? И насколько серьезной она может быть? Разбирался Владислав Викторов.

Сезонный фактор характерен для многих вирусных заболеваний, и COVID-19 — не исключение. Поэтому эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рекомендует не расслабляться и готовиться к росту заболеваемости уже весной. Но пока статистика позитивная: в среду впервые с октября выявили менее 15 тыс. зараженных.

И предпосылок для ухудшения ситуации нет, отмечает директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. Как показал год борьбы с коронавирусом, сезонный фактор на рост заболеваемости не сильно влияет, и гораздо опаснее распространение новых штаммов. «Давайте опять посмотрим статистику. Наибольшее количество случаев — это заражение совместно проживающих. Как это связано с погодой? У нас пики-то приходятся на предновогодние праздники. Какая же там погода влияет, если это был декабрь? Может просто произойти временный какой-то рост. Что касается новых штаммов, я не думаю, что граждане России и Великобритании настолько отличаются именно по восприимчивости к вирусу. Если этот вирус попадет к нам и распространится здесь, последствия будут точно такими же»,— заключил Колбасов.

Единственный способ предотвратить рост заболеваемости — это вакцинация. В идеале ее должны пройти 70% населения, и в Центре имени Гамалеи рассчитывают привить достаточное количество людей к середине лета. Однако пока две дозы вакцины «Спутник V» получили лишь 1,7 млн россиян, а первый компонент — 2 млн. Это при том что массовая вакцинация в России стартовала в декабре. В США, например, за этот же срок использовано свыше 40 млн доз вакцин.

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Если в России темпы прививочной кампании не изменятся, то она займет два года, отмечает проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко: «Растягивание вакцинации во времени ничего хорошего не несет, будут мутации. Если нам нужно, чтобы процентов 80 людей имели антитела, и предположим, что треть населения каким-то образом с коронавирусом столкнулась, в любом случае нам надо будет прививать 60-70 млн. Если нормально все организовать, если вакцина будет, чисто теоретически привить такое число, конечно же, можно. Но мы должны будем задействовать абсолютно все возможные резервы».

Признаки третьей волны заметили, например, в Германии. И хотя в целом, по словам канцлера Ангелы Меркель, заболеваемость коронавирусом в стране снижается, властям важно не допустить очередного всплеска. Добиться этого там также рассчитывают за счет вакцинации. Еврокомиссия поставила цель к лету привить 70% граждан. Но на практике, вероятно, для выработки коллективного иммунитета потребуется меньшее число прививок, считает кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков, во всяком случае в России: «У нас Европейский университет вместе с клиникой “Скандинавия” проводит исследования, они приглашают пройти тест на наличие антител. В декабре у них были такие данные, что в Санкт-Петербурге порядка 40% населения уже переболело. Можно ожидать, что больше 50% сейчас переболело. Все-таки антитела уходят, и этим людям все равно придется прививаться, но, может быть, меньше чем 70%».

Однако даже в этом случае потребуется огромное количество вакцин. В Минпромторге заявляют, что в марте Россия произведет 30 млн доз препарата «Спутник V». А далее темпы производства должны увеличиваться, говорят эксперты. Иначе третья волна может оказаться не последней.