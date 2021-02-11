Масочный режим отступает в регионах

Регионы поспорили с Москвой о необходимости масочного режима. Несмотря на настояния федеральных властей, Чечня и Удмуртия объявили об отмене обязательного ношения масок в публичных местах. В Роспотребнадзоре это решение сочли преждевременным, а соседние регионы теперь опасаются всплеска заболеваемости. Тем не менее, вирусологи говорят, что вскоре и другие территории могут сделать масочный режим рекомендательным. От чего это зависит? И когда очередь дойдет до Москвы? Выяснял Иван Якунин.

Рамзан Кадыров сообщил, что тщательно изучил эпидемиологическую обстановку в регионе, и она складывается «благоприятным образом». Последнюю неделю ежедневный прирост заболевших в Чечне составляет меньше 30 человек. В связи с этим масочный режим перестает быть обязательным, но тем, кто входит в группу риска, Кадыров настоятельно рекомендовал их не снимать. Чечня — уже второй регион за неделю, который избавился от такого требования. Ранее от необходимости носить маски освободили жителей Удмуртии — там в день фиксируют около сотни новых случаев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала недовольство ситуацией: «Мы регистрируем более 10 тыс. новых случаев, и это много. Следовательно, можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски — это требование не отменяется и пока не будет отменено». Несколько регионов позицию Поповой поддержали. О неготовности отменить масочный режим сообщили в Калининграде, Башкирии и Нижнем Новгороде. Сложнее всего Татарстану — он соседствует с Удмуртией, и там решение отменить маски назвали неправильным и преждевременным. Глава Республики Рустам Минниханов заявил, что даже с антителами человек может быть носителем вируса.

Впрочем, заместитель директора пражского Института здоровья человека Станислав Демин говорит, что от масок нет пользы, особенно учитывая, как их носят россияне: «Я был в метро, 99% надевают маски ниже носа, потом вообще на подбородке оставляют. Посмотрите, кто их часто меняет, как это правильно делать, через каждые полтора часа — я таких людей не знаю. Тем более какие-то тряпочные маски придумывают, еще и с какими-то там рисунками, принтами. Ребят, это все отношения к науке никакого не имеет, это какой-то, не знаю, фетиш».

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Тем не менее, международное сообщество пока не на стороне Чечни и Удмуртии. Представитель Всемирной организации здравоохранения призвала Россию не отказываться от масок. Видимо, главы регионов просто хотели снискать симпатии населения, полагает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев: «Я все-таки думаю, что решение скорее аполитическое, потому что необходимость каждый раз снимать и надевать маску многих напрягает.

Конечно, история с отменой масок должна способствовать росту популярности руководителя того или иного региона, потому что те люди, которые настроены скептически по отношению к маскам, будут отзывчивы и благодарны за предложение их снять. С другой стороны, если власть непопулярна, если есть критики, то это палка о двух концах, потому что можно тут же попытаться обернуть все в другую сторону, мол, руководитель пытается из популистских соображений предложить решение, которое никак не обосновано, не поддержано врачебным сообществом».

В Москве, кстати, тоже говорят об отмене ограничений, но очень осторожно. Мэр Сергей Собянин заявил, что пандемия идет на спад, и, если тренд сохранится, к маю большинство запретов снимут. Правда, заслуженный врач России Михаил Каган предпосылок для отмены ограничений пока не видит:

«Мы должны массово привить достаточно большое количество людей. Но беда в том, что мы прививаем только тех, кто желает привиться, и этих желающих может оказаться меньше необходимого количества для формирования коллективного иммунитета.

Кроме того, важно, чтобы в нашей стране не распространялись более вредные штаммы; если мы не будем закрыты и будем иметь транспортное сообщение с Европой, с другими странами, чтобы в тех странах все было спокойно, чтобы не было заносов в нашу страну этих штаммов. При сочетании всех этих трех моментов летом, может быть, можно будет совсем ослабить все ограничения, ходить, как это некоторые говорят, с открытым забралом».

Но пока это не тренд. Европа, например, только ужесточает правила: в Германии и Австрии требуют теперь использовать не маски, а настоящие хирургические респираторы. В США одним из первых указов нового президента Джо Байдена стало требование носить маски на протяжении 100 дней. Как-то на кадрах из парламента глава государства увидел, что республиканцы пренебрегают этим требованием, и обратился к ним с пламенной речью, которая заканчивалась фразой «пора повзрослеть».

Александр Рассохин