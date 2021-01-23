Задержанного в Екатеринбурге художника Тимофея Радю выпустили по ходатайству губернатора

Уличного художника Тимофея Радю, которого задержали во время несанкционированного шествия в Екатеринбурге, отпустили из полиции.

Как рассказала “Ъ-Урал” свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, Тимофея Радю выпустили по ходатайству главы региона.

Как написал сам молодой человека в своем Telegram-канале, на него составлен протокол по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«Сегодня мы были схвачены ни за что и прокатились на мусоровозе в Бастилию. Все порядке, мы уже на свободе! Дали административку 20.2 ч.5. На прощание майор сказал мне: "я бы обнял вас, но вы просто текст" (надпись известного граффити художника — Ъ)»,— написал Тимофей Радя.

Напомним, всего во время несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального было задержано 14 человек. Позже был задержан координатор регионального штаба Алексей Гресько.