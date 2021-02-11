Отмену обязательного масочного режима в Удмуртии прокомментировали в Кремле

В Кремле прокомментировали снятие обязательного масочного режима в Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Регионы самостоятельно принимают решения в рамках своих полномочий»,— отметил господин Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают это решение.

Напомним, что с 12 февраля в Удмуртии отменят обязательный масочный режим. Он будет носить рекомендательный характер. Президент соседнего Татарстана Рустам Минниханов назвал это решение неправильным.