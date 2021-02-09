В Удмуртии перейдут на рекомендательный масочный режим

В Удмуртии отменят обязательный масочный режим с 12 февраля, теперь он будет носить рекомендательный характер. Об этом в прямом эфире во «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

Он добавил, что жителям республики рекомендуется надевать маски в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах.

Напомним, обязательный масочный режим в регионе действовал с 30 апреля до 13 июля. После он стал носить рекомендательный характер. С 11 сентября в Удмуртии вернули обязательный масочный режим.