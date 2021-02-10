Президент Татарстана назвал неправильным решение Удмуртии отменить масочный режим

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал неправильным решение об отмене обязательного масочного режима в Удмуртии. Об этом он заявил на итоговом заседании коллегии минсельхоза региона, сообщает “Ъ-Казань” со ссылкой на «Татар-Информ».

«Удмуртия приняла решение отменить масочный режим. А я считаю, что это решение неправильное. Даже если человек имеет антитела, он может быть носителем вируса. Поэтому масочный режим в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции мы в республике сохраняем. Для нас важно людей оберегать»,— отметил господин Минниханов.

Напомним, что с 12 февраля в Удмуртии отменят обязательный масочный режим с 12 февраля. Он будет носить рекомендательный характер.