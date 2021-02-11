Екатерина Александрова прошла в третий круг Australian Open

Первая ракетка России Екатерина Александрова обыграла чешку Барбору Крейчикову и вышла в третий круг Australian Open, который проходит в Мельбурне. Встреча завершилась с результатом 6:3, 7:6 (7:4).

В третьем круге Екатерина Александрова встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Ранее она победила обладательницу wild card (специальное приглашение на соревнование для спортсмена, который не прошел квалификацию) россиянку Дарью Гаврилову. Матч завершился со счетом 6:1, 7:6 (9:7). Александрова и Барти встретятся на корте впервые.

26-летняя россиянка пятый раз принимает участие в Australian Open. В прошлом году она проиграла в третьем круге, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема.

О выступлении россиянок в Мельбурне — в материале “Ъ” «Вынос чемпионок».