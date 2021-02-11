Бывшие работники «Сибмоста» пожаловались президенту России на невыплату зарплат

Уволенные сотрудники мостостроительной компании «Сибмост», находящейся в процедуре банкротства, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они просят главу государства обратить внимание на ситуацию с невыплатой заработных плат сокращенным работникам. По их данным, в период с сентября по декабрь 2020 года на предприятии были сокращены около 750 сотрудников. «На эту дату у компании была задолженность перед работниками за октябрь,— говорится в видеообращении. — Нас уволили, не выплатив ни копейки. При этом компания продолжала выполнять работы по двум действующим контрактам и получать денежные средства. Мы тоже до увольнения принимали участие в строительстве этих объектов». По данным инициаторов обращения, на конец декабря долг «Сибмоста» перед уволенными сотрудниками якобы составлял около 90 млн руб., а на счетах компании находилось около 400 млн руб.

Авторы обращения считают, что руководством компании нарушается очередность выплат, предусмотренная законом о банкротстве. «Работникам, которые остались на производстве, исправно платят, ведутся расчеты с субподрядчиками»,— сообщают они.

Ранее, согласно решению суда, «Сибмост» был обязан в течение 10 дней погасить задолженность по зарплате перед уволенными работниками. «Прошло уже более месяца — денег нет. Нам не выплачивают зарплату уже четыре месяца. Просим вас подключиться к проблеме и дать распоряжение соответствующим органам провести расследование и выплатить нам зарплату»,— сообщили бывшие сотрудники компании президенту.

АО «Сибмост» в мае 2020 года было признано банкротом, после того как суд не утвердил мировое соглашение с кредиторами, которым компания задолжала около 8 млрд руб., в том числе более 4 млрд руб. — Сбербанку. Ранее «Сибмост» был одним из ведущих мостостроительных предприятий страны. Среди реализованных объектов — четвертый мост через Енисей в Красноярске (стоимость контракта — 12 млрд руб.), третий мост через Обь в Новосибирске (14,8 млрд руб.), двухуровневая транспортная развязка в Томске (2,8 млрд руб.). Как рассказал «Ъ-Сибирь» гендиректор «Сибмост групп» (контролирует «Сибмост») Олег Мамаев, сейчас у «Сибмоста» о два действующих контракта — на строительство обходов Мариинска в Кузбассе и Канска в Красноярском крае (3,2 млрд руб. и 4,6 млрд руб. соответственно).

Оксана Павлова