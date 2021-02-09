«Сибмосту» надавили на добросовестность

Мостостроительная компания «Сибмост» (входит в ООО «Сибмост групп», связанное со Сбербанком и АФК «Система») попала в реестр недобросовестных поставщиков. В портфеле компании — два действующих контракта в сумме на 7,8 млрд руб. Часть контрактов ранее была расторгнута заказчиками в одностороннем порядке. Юристы говорят, что включение «Сибмоста» в реестр может затруднить участие в закупках компаний, связанных с его учредителями и руководством. Для самой компании, находящейся в банкротстве, получение статуса недобросовестного поставщика уже ничего не изменит.



Новосибирское управление ФАС России включило компанию «Сибмост» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Заявку на включение в реестр подало ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД). Основанием стал односторонний отказ заказчика от исполнения контракта на строительство путепровода через железную дорогу «Омск — Новосибирск» на шестом километре автодороги «Коченево — совхоз Коченевский» в Коченевском районе Новосибирской области. Стоимость заключенного в сентябре 2015 года контракта составляла 314,7 млн руб. Договор расторгнут 22 января 2021 года. Сведения о «Сибмосте» включены в реестр недобросовестных поставщиков 4 февраля и автоматически будут из него исключены через два года (3 февраля 2023 года).

АО «Сибмост» в мае 2020 года было признано банкротом, после того как суд не утвердил мировое соглашение с кредиторами, которым компания задолжала около 8 млрд руб., в том числе более 4 млрд руб. — Сбербанку. Ранее «Сибмост» был одним из ведущих мостостроительных предприятий страны. Среди реализованных объектов — четвертый мост через Енисей в Красноярске (стоимость контракта — 12 млрд руб.), третий мост через Обь в Новосибирске (14,8 млрд руб.), двухуровневая транспортная развязка в Томске (2,8 млрд руб.). Единственным собственником «Сибмоста» является ООО «Сибмост групп», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит СБК «Баланс» (24%, связано со Сбербанком), СТА «Капитал» (38%, связано с АФК «Система»), «Звенигородской ДСК» (29%) и Аразу Мехдиеву (9%).

Как сообщил „Ъ-Сибирь“ и. о. начальника ТУАДа Константин Громенко, контракт был расторгнут по причине «невыполнения „Сибмостом“ работ в полном объеме в установленный контрактом срок». Изначально генподрядчик взял на себя обязательство сдать объект в эксплуатацию до 8 декабря 2017 года, позже по решению суда срок был изменен на 1 ноября 2019 года. На момент расторжения контракта «Сибмост», по данным господина Громенко, исполнил обязательства на 299,4 млн руб. (95,2%). 3 февраля суд частично удовлетворил требования ТУАДа к «Сибмосту» о взыскании пени за нарушение срока сдачи объекта в эксплуатацию — на 470 тыс. руб. из заявленных 1,4 млн руб. Также ТУАД намерен взыскать с АО «Сибмост» 15,6 млн руб. убытков в рамках гарантийных обязательств по работам, которые не выполнил подрядчик.

Господин Громенко уточнил, что действующих контрактов между ТУАДом и «Сибмостом» на данный момент нет.

По данным „Ъ-Сибирь“, с лета 2020 года контракты с «Сибмостом» в одностороннем порядке расторгли управление автодорог «Горно-Алтайавтодор» (на 820,3 млн руб. и 1,7 млн руб.), а также две структуры Росавтодора: «Сибуправтодор» (первый этап «Восточного обхода» Новосибирска на 10,3 млрд руб.) и «Приуралье» (строительство и реконструкция автодороги М-5 «Урал» в Республике Башкортостан на 7 млрд руб.).

Как сообщил „Ъ-Сибирь“ гендиректор «Сибмост групп» Олег Мамаев, сейчас у «Сибмоста» остались всего два действующих контракта — на строительство обходов Мариинска в Кузбассе и Канска в Красноярском крае (3,2 млрд руб. и 4,6 млрд руб. соответственно). «Включение в реестр запрещает участие в новых конкурсах, но компания, находящаяся в банкротстве, и не может в них участвовать. Для нее ничего не меняется»,— сказал он, отметив, что включение в реестр будет иметь значение, если кредиторы «Сибмоста» все-таки договорятся о заключении мирового соглашения. Ранее компания неоднократно поднимала вопрос о заключении мирового с кредиторами. Решение обжаловать статус недобросовестного поставщика, по словам Олега Мамаева, будет принимать конкурсный управляющий «Сибмоста» Сергей Богданов. Сам господин Богданов в очередной раз отказался от комментариев.

Управляющий партнер Shevelevski Consulting & Partners Артур Шевелев, представляющий в суде интересы миноритарных кредиторов «Сибмоста», говорит, что «включение должника в список недобросовестных поставщиков дополнительных негативных последствий для кредиторов иметь не будет».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов отмечает, что попадание в РНП может сказаться на учредителях и руководстве самой компании: «Если акционеры и менеджмент „Сибмоста“ являются учредителями или занимают аналогичные должности в иных компаниях, то таким компаниям путь на рынок госзакупок тоже закрывается». Он уточнил, что речь идет о закупках, где установлен запрет на участие в торгах лиц, внесенных в реестр.

Дарья Решетникова