Америка и Китай делят Азию

После смены администрации в Белом доме Вашингтон и Пекин вступили в новую гонку за лидерство в Индо-Тихоокеанском регионе, государства которого балансируют между двумя мировыми центрами силы. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен провели серию телефонных переговоров с руководством Японии и Южной Кореи, предприняв новую попытку мобилизовать союзников на противостояние с Китаем. Пекин сделал ответный ход, призванный лишить США возможности создать антикитайский альянс. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, обсудив с ним вопрос о проведении трехстороннего саммита Южная Корея—Китай—Япония, идея которого фактически перечеркивает планы Вашингтона.
Первая рабочая неделя новой администрации в Белом доме дала быстрый старт дипломатическому марафону с участием президента Джо Байдена и вступившего в должность в среду госсекретаря США Энтони Блинкена.
В своей программной речи, которую он произнес в первый день работы в Госдепартаменте, 71-й глава американской дипломатии назвал главной задачей восстановление позиций США и «исцеление нации», в котором важную роль должны сыграть внешнеполитическое ведомство и контакты с союзниками и партнерами Вашингтона.
«Мир нуждается в руководящей роли Америки, и мы ее будем играть, потому что мир гораздо лучше сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США»,— заявил Энтони Блинкен.
По его словам, США по-прежнему обладают наибольшим потенциалом для мобилизации других стран «ради общего блага» и нейтрализации угрозы со стороны «противников и соперников».
Значительная часть выступления госсекретаря была посвящена отношениям с Китаем, в котором США видят главную угрозу своему мировому лидерству. Подтвердив решимость продолжать политику в отношении Китая «с позиции силы», о которой ранее он сам и новый глава Пентагона Ллойд Остин подробно рассказали на слушаниях в Сенате, Энтони Блинкен все же был вынужден признать: американская политика по отношению к Китаю не будет состоять только из силового давления. «Не секрет, что отношения между США и Китаем, пожалуй, самые важные в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить. Все чаще в этих отношениях возникают некоторые враждебные аспекты, в них есть и конкурентные аспекты, а также все еще остаются аспекты сотрудничества. И аспекты сотрудничества находятся в сферах, представляющих взаимный интерес, где мы пытаемся работать вместе»,— определил модель будущих отношений с Пекином Энтони Блинкен.
В тот же день госсекретарь провел телефонные переговоры с главами МИД Японии, Южной Кореи и Филиппин Тосимицу Мотэги, Кан Гён Хва и Теодоро Локсином. Темами переговоров стали отношения с Китаем, территориальные споры Пекина с его азиатскими соседями, а также ситуация на Корейском полуострове, развитие которой во многом предопределит расстановку сил в Индо-Тихоокеанском регионе.
Кроме того, он пообещал, что США «будут стоять на стороне государств Юго-Восточной Азии, испытывающих давление со стороны Китая». Говоря непосредственно об отношениях с Филиппинами — одним из традиционных союзников США в регионе, глава Госдепартамента подчеркнул «важность договора о взаимной обороне для безопасности обеих стран и готовность к его применению в случае вооруженных нападений на филиппинские вооруженные силы, государственные суда или самолеты в Тихом океане, включая Южно-Китайское море».
Помимо демонстрируемой новым госсекретарем США активности на азиатском направлении, с первых дней работы в Овальном кабинете Белого дома за укрепление отношений с региональными союзниками взялся лично президент Байден, поговоривший в среду с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. «Лидеры двух стран обсудили неизменную приверженность Соединенных Штатов защите Японии в соответствии со статьей 5 Договора о безопасности, который охватывает и острова Сенкаку (оспариваются Китаем, где их называют Дяоюйдао.— “Ъ”). Они также обсудили вопросы региональной безопасности, включая Китай и Северную Корею»,— говорится в заявлении Белого дома.
Выступая в японском парламенте уже после своего первого разговора с Джо Байденом, премьер Суга сообщил, что намерен построить с новым президентом США «личные доверительные отношения». А агентство Kyodo сообщило, что два лидера договорились называть друг друга Ёси и Джо.
В условиях развернутого новой администрацией США стратегического наступления на позиции Китая в Индо-Тихоокеанском регионе Пекин не намерен отсиживаться в глухой обороне и активно ведет свою контригру в зоне интересов США. В день, когда президент Байден позвонил Ёсихидэ Суге, председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, главными темами которого стали денуклеаризация Корейского полуострова, а также развитие двусторонних отношений после смены администрации США. По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, китайский лидер выразил удовлетворение «высоким уровнем стратегического партнерства» между двумя странами и решимостью «укреплять координацию с южнокорейской стороной по международным делам». Примечательно, что Си Цзиньпин особо подчеркнул роль Сеула в политическом урегулировании на Корейском полуострове, которая отошла на второй план в период правления предыдущего президента США Дональда Трампа, в диалоге с КНДР пытавшегося целиком взять инициативу на себя и отодвигавшего южнокорейского союзника на второй план.
Учитывая, что главные рычаги влияния на Пхеньян имеет Пекин, китайская сторона получает сильные козыри в будущей игре на Корейском полуострове, целью которой станет попытка вернуть КНДР за стол переговоров.
«Новому правительству в Вашингтоне потребуется определенное время, чтобы завершить пересмотр политики в отношении Северной Кореи и сесть за стол переговоров»,— заявил в Сеуле министр по делам объединения двух Корей Ли Ин Ён, по словам которого ближайшие месяцы станут решающими для возвращения к диалогу на Корейском полуострове.
Между тем имеющиеся у него мощные рычаги воздействия на Пхеньян становятся далеко не единственным аргументом Китая в споре с США о том, кто есть кто в Азии. В то время как США пытаются выстроить региональную линию обороны от Китая с участием Японии и Южной Кореи, союзники Вашингтона уже строят азиатский треугольник Сеул—Пекин—Токио. В ходе состоявшегося разговора с Си Цзиньпином президент Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что в этом году «Сеул и Пекин смогут совместно работать над проведением трехстороннего саммита Южная Корея—Китай—Япония», который так и не состоялся в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что «Китай будет активно сотрудничать с Южной Кореей, чтобы провести саммит как можно скорее».