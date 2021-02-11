Белоруссия в марте получит дополнительные 100 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В марте в Белорусии поступит еще 100 тыс. доз российской вакцины «Спутник V», сообщил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич. В конце марта в Белоруссии ожидается запуск собственного производства российской вакцины.

«Мы уже начали прививать медиков от COVID-19. Вчера поступила очередная партия — 40 тыс. вакцин. Думаю, в первых числах марта мы получим еще 100 тыс. вакцин. И с начала марта мы уже будем прививать педагогов, работников торговли, сельскохозяйственных предприятий»,— сказал господин Пиневич в эфире телеканала «Беларусь 1» (цитата по БелТА).

Массовую вакцинацию в стране планируется начать через полтора месяца. «В конце марта мы планируем массовый выход вакцины отечественного производства вместе с нашими российскими коллегами. Тогда мы уже начнем прививать все категории населения»,— добавил министр.

Белоруссия стала первым иностранным государством, зарегистрировавшим российскую вакцину «Спутник V». В конце декабря в страну поступила первая партия вакцины. Масштабы поставок тогда не уточнялись. Также Москва и Минск договорились об организации выпуска «Спутник V» на территории самой Белоруссии.

О продвижении российской вакцины на мировом рынке — в материале “Ъ FM” «Спутник V становится ближе к Европе».