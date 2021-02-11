Задержан обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже

Силовики задержали обвиняемого в убийстве учительницы математики СОШ №1 Натальи Тушинской, произошедшем на Московском проспекте Воронежа вечером 2 февраля. Обвиняемого доставляют к следователю для проведения следственных действий, следует из сообщения областного управления СКР. Деталей в ведомстве пока не раскрывают.

По версии следствия, 2 февраля около 19:30 возле кафе «Рица» мужчина нанес 47-летней учительнице удары ножом в голову, шею и грудь, после чего она скончалась на месте. По версии местных СМИ, убийцей мог быть 31-летний уроженец Луганска. Областное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства, сопряженного с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, лишение свободы вплоть до пожизненного): с места преступления пропали ценности. Расследование взяла на контроль прокуратура региона.

Олег Мухин