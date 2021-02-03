Силовики ищут убийцу учительницы в Воронеже

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту убийства учительницы математики СОШ №1 Натальи Тушинской, произошедшего вечером 2 февраля на Московском проспекте, на северном выезде из города. По версии следствия, около 19:30 возле кафе «Рица» неизвестный нанес 47-летней учительнице удары ножом в голову, шею и грудь, после чего она скончалась на месте. Дело возбуждено по факту убийства, сопряженного с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, лишение свободы вплоть до пожизненного): с места преступления пропали ценности.

Соболезнования родным и коллегам Натальи Тушинской выразили губернатор Александр Гусев и мэр Воронежа Вадим Кстенин. «Это дерзкое убийство потрясло всю нашу область. На раскрытие преступления сейчас ориентированы значительные силы правоохранительных органов, лучшие сыщики и следователи. Нелюдь, который отнял у женщины жизнь, а у ее родных — любимого человека, должен быть обязательно найден и наказан»,— заявил губернатор Александр Гусев. «Многие годы она добросовестно трудилась в сфере образования, отдавая все свои силы и знания обучению и воспитанию юных воронежцев. В сердцах учеников и коллег она навсегда останется опытным и мудрым наставником, чутким и внимательным педагогом. Мы все потрясены произошедшим и уверены, что злодеяние не останется безнаказанным»,— отметил глава города Вадим Кстенин.

Прокуратура Воронежской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела. По данным ведомства, у учительницы похитили сумку с деньгами, золотой браслет и мобильный телефон.

Олег Мухин