Автобусы выходят на онлинию Городской транспорт можно будет заказать к дому, оплатив поездку в приложении

Московские власти запускают новый экспериментальный вид транспорта: можно будет заказать, как такси, небольшой автобус, указав точки начала и конца поездки. Мобильное приложение рассчитает маршрут и подберет попутчиков, а машину подадут к дому или офису в течение 20–30 минут. Стоимость новой услуги, обещают в мэрии, будет в 1,5–2 раза выше, чем билет в городском транспорте, то есть 80–100 руб. Без изменения федерального законодательства запускать новый вид транспорта нельзя, обращают внимание эксперты.

Новый гибридный вид транспорта запустят в пилотном режиме в ТиНАО в первом полугодии, рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Воспользовавшись мобильным приложением «Московский транспорт», где нужно указать точки старта и финиша поездки, можно вызвать небольшой автобус на 8–16 мест, который в течение 20–30 минут прибудет прямо к дому или офису. Местом посадки может стать остановка общественного транспорта или иное место, где не запрещена остановка — ее определит управляющий системой софт. Из слов чиновника можно сделать вывод, что речь идет не о персональном транспорте, а скорее о такси, которое подбирает попутчиков по пути следования по аналогии, например, с известным сервисом BlaBlaCar. Так, маршрут, обещают в мэрии, будет рассчитан исходя из количества и географии заказов по району, а автобус подан в 500-метровую зону от точки заказа.

Машина сможет, к примеру, забрать группу людей около жилого комплекса и довезти до метро, забирая и высаживая по дороге других пассажиров.

Для каждого из них время поездки будет фиксированное и «гарантированное», обещает дептранс.

В рамках пилота в ТиНАО будет задействовано 50 небольших автобусов. Партнером дептранса по проекту выступает КамАЗ — компания поможет налаживать программное обеспечение, при этом, по данным “Ъ”, будут использоваться автобусы Iveco.

Детали новой технологии пока в проработке.

Стоимость поездки будет примерно в 1,5–2 раза дороже обычной поездки на городском транспорте (то есть 80–100 руб.).

Оплата будет происходить при брони поездки через приложение. Вероятно, появится система идентификации пассажиров, позволяющая водителю понять, кого он обслуживает. Время ожидания пассажира, скорее всего, будет в пределах пяти минут. Но пока неясно, что будет, если гражданин опоздал на рейс — вернут ли деньги за бронь.

Аналоги предложенных дептрансом систем уже используются в Лондоне (Dial-a-Ride), Берлине (BerlKonig), Дубае (Bus on Demand), Нью-Йорке (Via). Новый вид транспорта позволит строить «гибкие маршруты исходя из спонтанной потребности жителей», пояснил Максим Ликсутов. «Это важно в отдаленных районах, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, магистральных маршрутов, школ, офисов и других объектов»,— говорит он. ТиНАО выбран в качестве пилотной площадки, поскольку из-за узких дорог там не могут проехать полноценные автобусы, расстояние между кварталами большое, а жители нуждаются в перевозках.

По сути, это «реинкарнация маршрутного такси», считает член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

«Персонализация и развитие технологий позволяют перевозчикам генерировать разные маршруты и подавать транспортные средства в зависимости от загруженности — от обычного такси до полноценного автобуса,— говорит он.— За этим будущее». Эксперт заметил, что такой вид транспорта больше подходит для районов с неплотной застройкой за пределами МКАД: «В условиях города спрос на перевозки, как правило, уже удовлетворен маршрутным транспортом». Все жители новым видом транспорта пользоваться точно не будут, добавляет председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, но для тех, кто живет в отдаленных районах и хочет добраться до метро, новые автобусы будут удобны.

Новая схема перевозок противоречит федеральному законодательству, согласно которому перевозчик не может отступать от установленного маршрута, обращает внимание Кирилл Янков. Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников назвал проект «концептуально правильным», но модель имеет все признаки заказных перевозок. Останавливаться и брать пассажиров заказным автобусам на улично-дорожной сети в Москве запрещено, это указано в постановлении столичного правительства, напомнил господин Свешников. Если автобусы будут иметь не более восьми мест, то они получат статус такси, но для этого у них должен быть шашечный пояс на борту, фонарь и другие обязательные атрибуты.

Иван Буранов