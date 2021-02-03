По ночам здесь не место

Белый дом выступил против законодательной инициативы освободить от штрафов в 1,5–3 тыс. руб. водителей, выезжающих на выделенные полосы ночью или использующих их для объезда препятствий. Региональные власти уже сегодня могут с помощью знаков снять часть запретов, говорят в правительстве, кроме того, парламентарии не представили «статистических и иных сведений», из которых следует, что действующие штрафы «избыточны».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на инициативу о неприменении в ряде случаев штрафов для водителей, двигающихся по выделенным полосам для маршрутного транспорта. Подробности документа вчера раскрыл ТАСС.

Согласно ПДД, по выделенкам помимо регулярного общественного транспорта могут ездить школьные автобусы, такси, а также небольшие восьмиместные автобусы (только в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе). Штраф за выезд на маршрутную полосу — 1,5 тыс. руб., а в Москве, Санкт-Петербурге — 3 тыс. руб.

Еще в ноябре 2020 года группа депутатов от ЛДПР предложила поправки к КоАП: водители должны иметь право без риска получить штраф двигаться по выделенным полосам с 23:00 до 6:00 или выезжать на выделенку при объезде препятствия (например, если по дороге движется уборочная техника). Ночью полосы почти свободны, пояснял один из авторов поправок депутат Ярослав Нилов, при этом «спокойный, не влияющий негативно на безопасность движения объезд непредвиденных помех не должен быть поводом для привлечения добросовестных водителей к ответственности». Поправки к КоАП были разработаны и направлены в правительство для отзыва еще до внесения в Госдуму.

В Белом доме привели набор контраргументов. ПДД уже позволяют применять знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств» вместе с информационными табличками, уточняющими действие указателей (по рабочим, выходным дням, на какие транспортные средства распространяются и т. д.). Иными словами, следует из отзыва, региональные власти сегодня уже наделены полномочиями решать, кого пускать на выделенки, а значит, законодатели должны вопросы адресовать им. Кроме того, отметили в правительстве, депутаты не привели «статистических и иных сведений», из которых следует, что действующие штрафы «избыточны» либо проблема, о которой говорят депутаты, достаточно распространена.

«По выделенным полосам должны ездить профессиональные водители, которые перевозят пассажиров,— комментируют ситуацию в пресс-службе дептранса Москвы.— В Москве есть ночные маршруты городского транспорта, 12 из них ходят по выделенкам. Ночью дороги в Москве свободны, и личные автомобили могут передвигаться по основным полосам без проблем. Если проходят ремонтные работы или случилась авария на основных полосах, для объезда препятствия водитель может выехать на полосу для общественного транспорта, камера зафиксирует помеху на основном ходу, и штраф не будет выписан».

Это не первая попытка общественности снять запреты на выделенных полосах. В 2013 году мотоциклисты просили мэрию Москвы пустить их на выделенки, но власти навстречу не пошли. В 2018–2020 годах каршеринговые компании, Минэнерго, НТИ «Автонет» предлагали открыть маршрутные полосы для арендных авто, машин на газовом топливе, электромобилей и беспилотных авто, но столичные власти оставались непреклонны. Параллельно депутаты Госдумы добивались принятия поправок к КоАП о льготах на выделенках, но все предложения отклонялись парламентом. При этом московские власти с каждым годом ужесточают режим работы полос. Весной 2020 года на участках Можайского, Ярославского шоссе, Кутузовского, Нахимовского проспектов решением дептранса на выделенные полосы запретили выезжать таксистам. В ноябре 2020 года мэрия перевела выделенки в семидневный режим работы (раньше в выходные некоторые участки были открыты для частного транспорта).

Нужно пытаться открыть полосы для движения автомобилей по ночам, уверен координатор движения «Синие ведерки», член общественного совета при ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов. «Существующие ограничения противоречат здравому смыслу,— считает он.— Ночью общественный транспорт либо не ходит, либо ходит редко. Но московские власти относятся к выделенке, как к святыне, которую нельзя трогать». Господин Шкуматов также заметил, что введение запрета для таксистов на некоторых выделенках в 2020 году запутало водителей — многие из них не сразу понимают, где ехать нельзя, а где можно, и получают штрафы.

Иван Буранов