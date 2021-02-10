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Путин обещал не блокировать западные соцсети при соблюдении ими законов РФ

Президент России Владимир Путин сказал, что при соблюдении российского законодательства западные соцсети не будут заблокированы в России, сообщает портал «Открытые медиа» со ссылкой на участника встречи президента с главредами российских СМИ.

Господин Путин отметил, что для России важно развивать собственные аналоги западных соцсетей. Речь идет о платформах, подобных YouTube.

1 февраля вступил в силу закон, по которому онлайн-площадки должны самостоятельно и искать и блокировать некоторые публикации с нецензурной бранью, а также призывами к массовым беспорядкам и экстремизму или участию в несанкционированных акциях. Кроме того, был принят закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру в отношении российских СМИ.

Подробнее — в материалах “Ъ” «Депутаты нашли цензуру в чужом интернете» и «"День мата" растянулся на неделю».

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