Киноакадемия развернулась к России

Сразу два фильма от российских режиссеров поборются за статуэтки «Оскар». Члены американской киноакадемии внесли в шорт-лист картину Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» и документальный фильм Виктора Косаковского «Гунда». Основной список номинантов на приз американской киноакадемии огласят в середине марта. Чем картины привлекли внимание киноакадемиков? И есть ли у них шансы на победу? Об этом — Сергей Гусев.

В этом году внимание любителей хорошего российского кино будет приковано к двум номинациям: «Лучший иностранный художественный фильм», в шорт-лист которой внесли картину Кончаловского; и «Лучший документальный полнометражный фильм», где на попадание основной список номинантов претендует Виктор Косаковский. Сейчас у каждого по 14 конкурентов. Но до финального этапа в каждой из номинаций доберется только треть.

Для Андрея Кончаловского этот «Оскар» не первый. В разные годы в шорт-листах оказывались «Дом дураков» и «Рай», а также картина Андрея Тарковского «Иваново детство», где Кончаловский выступил в качестве одного из сценаристов.

«Дорогие товарищи» — это черно-белая лента, действие которой разворачивается в 1962 году. Новочеркасск, многотысячная забастовка рабочих, которые требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Власть пытается подавить протест с помощью армии, и это решение яро поддерживает главная героиня картины — партработница Людмила. До тех пор, пока в разгар противостояния не пропадает ее дочь-подросток.

В интервью Ксении Собчак Андрей Кончаловский так объяснил свой режиссерский замысел: «Когда Хрущев разрушил культ личности, я такое количество писем читал, люди теряли смысл жизни.

И мне стало интересно показать характер, который теряет смысл жизни от того, что эти изумительные идеалы не совпадают с той реальностью, которую мы имеем».

Идея перенести события 1962 года на экран у Кончаловского родилась в 90-е. Премьера состоялась минувшей осенью. На счету картины победа на Венецианском кинофестивале в номинации Специальный приз жюри. Это дает основания полагать, что фильм войдет в основной список «Оскара», считает киножурналист Дмитрий Барченков: «“Оскар” всегда обращает внимание на так называемые кинофестивали класса А. Но в одном списке с ним точно окажется фильм “Еще по одной” Томаса Винтерберга, который стал абсолютным народным хитом, собрав какие-то там рекордные суммы кассовых сборов. Тут не угадаешь. В прошлом году победили “Паразиты”. Возможно, и в этом году будет какое-то революционное решение».

Второй российский претендент на приз американской киноакадемии — картина «Гунда» Виктора Корсаковского. Тоже черно-белая картинка, а главная героиня — представительница женского пола. Правда, не человек, а свинья. В картине фигурируют ее поросята, а также коровы и куры. Закадровой речи в картине нет, никто из людей тоже не фигурирует. Такое решение сам режиссер объяснил так: «На первой странице Библии написано, это ошибка, что бог создал свет, тьму, твердь, растения, животные, человека, чтобы всем этим управлять. По какой, собственно, причине он должен этим управлять? Почему мы важнее других? Мы изобрели пытки, “Новички”, атомные бомбы, Калашников. Мы убиваем и делаем вид, что мы это не делаем».

Сам Виктор Косаковский — убежденный вегетарианец с четырех лет. Исполнительный продюсер картины, голливудский актер Хоакин Феникс помимо съемок много лет занимается защитой прав животных. И это может сыграть не последнюю роль в судьбе картины на «Оскаре», говорит сооснователь и программный директор Beat Film Festival Кирилл Сорокин: «Фильм был показан на всех ключевых кинофестивалях, у него была очень хорошая американская пресса.

Это, безусловно, заметная картина, у которой в Америке известный и очень уважаемый дистрибьютор — компания Neon, которая ответственна за успех корейской картины “Паразиты”.

Хоакин Феникс в качестве продюсера, да еще и фильм хороший, в общем, что еще надо?»

Попадут ли ленты в окончательный список номинантов на «Оскар», станет известно 15 марта. Церемония вручения награды пройдет 25 апреля.

Лилия Галявиева