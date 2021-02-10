«Товарищи» отправились за «Оскаром»

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-листы для девяти номинаций на премию «Оскар»: лучший иностранный фильм, лучший документальный фильм (полно- и короткометражный), лучший грим и прически, лучший композитор, лучшая песня, лучший короткометражный фильм (художественный и анимационный) и лучшие визуальные эффекты. В число потенциальных номинантов вошел фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

В нынешнем году академия одобрила 93 заявки от разных стран в категории «Лучший иностранный фильм» — рекордное число в истории премии. Из них было выбрано 15 картин, пять из которых потом войдут в окончательный список номинантов. Помимо «Дорогих товарищей» это фильмы «Еще по одной» Томаса Винтерберга (Дания), который сейчас является фаворитом по прогнозам экспертов, «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина), «Ты и я» Филиппо Менегетти (Франция), «Ла Йорона» Хайро Бустаманте (Гватемала), «Шарлатан» Агнешки Холланд (Чехия), «Лучшие дни» Дерека Цана (Гонконг), «Солнечные дети» Маджида Маджиди (Иран), «Ночь королей» Филиппа Лакота (Кот-Д`Ивуар), «Меня здесь больше нет» Фернандо Фриаша (Мексика), «Надежда» Марии Сёдаль (Норвегия), «Солнце» Монг-Хонг Чанга (Тайвань), «Человек, который продал свою кожу» (Тунис). Еще две ленты — «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния) и «Аген-крот» Мэйти Альберти (Чили) — вошли сразу в два коротких списка: в категориях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший документальный фильм».

Картины Кончаловского уже третий раз попадают в оскаровские шорт-листы. В 2002 году до этой стадии отбора дошла его лента «Дом дураков» , а в 2016-м — «Рай» . Ни одна из них в итоге не была отобрана в номинацию.

Но в этом году у «Дорогих товарищей», рассказывающих о забастовке рабочих в Новочеркасске в 1962 году и ее последствиях, есть неплохой шанс до номинации добраться. Напомним, что фильм был также отмечен специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля 2020 года.

В короткий список категории «Лучший документальный фильм» вошла еще одна работа российского кинематографиста — «Гунда» Виктора Косаковского, проживающего в Норвегии (картина является копродукцией этой страны и США). В прошлом году его фильм «Акварель» также был в шорт-листе, но в номинацию отобран не был. Всего же в список вошло 15 картин, отобранных из рекордного количества претендентов — 238.

Голосование по объявленным сегодня шорт-листам начнется 5 марта. В результате в каждой категории определятся картины, которые войдут в окончательный список номинантов,— его киноакадемия объявит 15 марта. А сама церемония награждения в этом году пройдет 25 апреля, и ее формат — реальный или виртуальный — определится позднее.

Юлия Шагельман